Версальский дворец объявил о проведении выставки, посвященной 20-летию фильма Софии Копполы «Мария-Антуанетта» (Marie Antoinette, 2006), сообщает пресс-служба дворца. Экспозиция откроется 22 сентября 2026 года в Малом Трианоне и продлится до 24 января 2027 года. Выставка создана в сотрудничестве с режиссером и исследует создание фильма, его эстетические решения и культурное влияние.

В фильме, снятом преимущественно в Версале, Коппола отошла от традиционного исторического байопика, предложив современную интерпретацию образа последней королевы Франции. Вместо истории монархини режиссер сосредоточилась на внутреннем мире молодой женщины, столкнувшейся с изоляцией, скукой и давлением придворной жизни. Фильм, который сейчас считается культовым, изменил восприятие как самой Марии-Антуанетты, так и Версальского дворца — он перестал быть только символом власти и предстал как интимное пространство.

В экспозиции будут представлены рабочие документы, первые визуальные наброски режиссера, костюмы и аксессуары, элементы декораций и воссозданные пространства. Они раскроют визуальные отсылки и эстетические решения, которые легли в основу пастельной и утонченной вселенной фильма. Выставка также покажет, как «Мария-Антуанетта» повлияла на моду и искусство жизни — сферы, казалось бы, далекие от кинематографа.

Лоран Саломе, директор Национального музея Версальского дворца и Трианона, отметил: «Снятый в Версале и вдохновленный одной из его самых знаковых фигур, фильм „Мария-Антуанетта“ занимает уникальное место в современной истории дворца. Двадцать лет спустя эта выставка исследует его влияние на образ Марии-Антуанетты и Версаля, подчеркивая роль дворца как источника вдохновения для кино и моды».

Выставка пройдет в Малом Трианоне — месте, которое Мария-Антуанетта сделала своей личной резиденцией, свободной от придворного этикета. Это пространство, по замыслу организаторов, символизирует интимную и женскую историю Версаля.

Партнером выставки выступил ювелирный дом Cartier, имеющий давнюю связь как с кинематографом, так и с Версалем. Основатель дома Луи Картье черпал вдохновение в декоративных элементах дворца XVIII века, а в 1910 году Cartier оправил легендарный алмаз «Хоуп», который, как полагают, входил в состав французских королевских драгоценностей. «Для меня возвращение спустя двадцать лет, чтобы исследовать творческий процесс создания фильма и невероятную команду мастеров в этих декорациях, было неожиданно трогательным», — призналась София Коппола.