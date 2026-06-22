В Москве в комплексе «Мечта» в Парке Горького 17—18 июля состоится VII фестиваль-форум «Российская креативная неделя» — главное федеральное событие в сфере креативных индустрий. Главная тема фестиваля-форума — глобальная креаномика, ценности, объединяющие мир.

Креативная экономика все увереннее выходит из роли дополнительного сектора и заявляет собственную ценностно-ориентированную модель, становясь одним из ключевых направлений социально-экономического развития страны, считают организаторы. «Сегодня конкуренция всё больше смещается из области технологий и ресурсов в сферу смыслов и ценностей — и это напрямую связано с тем, как человек видит мир и принимает решения, — отметила президент АНО „Креативная экономика“ Марина Монгуш. — Креативные индустрии — от IT и дизайна до кино, медиа, моды и архитектуры — становятся тем ресурсом, где эти смыслы рождаются и закрепляются в продуктах».

Деловая программа разделена на три смысловых трека. Первый — «Глобальная креаномика. Объединение по ценностям» — посвящен формированию новых принципов глобальной конкуренции за технологии, смыслы и таланты. В повестке — цифровой суверенитет, развитие отечественных цифровых платформ, формирование метабрендов регионов, продвижение российского креативного продукта на внешних рынках, потенциал Арктики и космоса, а также сотрудничество со странами СНГ.

Второй трек — «Креаномика России: сила многообразия в единении» — обращается к российскому контексту и предлагает новый взгляд на территориальное развитие. Главным фокусом станет единая терминология креативной экономики и презентация нового учебного пособия.

Третий блок — «Человек креативный и образ будущего» — впервые задает повестку о человеке как авторе креативной экономики. В программе — концепция «мерцающего креативного класса», изменение рынка труда к 2030 году, поколение альфа как соавторы новой экономики, цифровая и ИИ-грамотность школьников, сценарии развития моногородов.

Программа включает более 45 мероприятий с участием более 350 спикеров — представителей органов власти, институтов развития, бизнеса, госкорпораций и медиахолдингов. Среди участников — Администрация Президента РФ, Правительство РФ, Совет Федерации, Госдума, Минэкономразвития, Минкультуры, Минцифры, Минпромторг, ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, Ростех, Росатом, Роскосмос, Сбер, Яндекс, VK, Авито и Wildberries & Russ.