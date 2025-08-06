На прошлой неделе в ВЭБ Центре открылась выставка «Внезапный оазис» — проект, превративший пространство в портал в сюрреалистичное измерение. Скульптуры, инсталляции и цифровые миры художников Cosmoscow создали утопический эскапизм среди бетона и стекла. Гости выставки погружаются в мир абстрактных образов, гибридных цветов и ископаемых будущего, где природа сталкивается с урбанистической реальностью. Проект продлится до 14 сентября и станет одним из ключевых событий параллельной программы 13-й ярмарки современного искусства Cosmoscow. Подробнее о «Внезапный оазис» — в фоторепортаже RTVI.