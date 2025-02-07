В российский прокат вышел испанский хоррор «Вопль», снятый режиссером-дебютантом Педро Мартином Калеро. Чем пугает фильм и что скрывают за собой образы призраков, рассказываем в материале RTVI.

О чем фильм

Фильм разбит на две основные сюжетные линии, которые следуют друг за другом в обратном хронологическом порядке. Сначала мы узнаем историю студентки Андреа (Эстер Экспозито), которая живет в современном Мадриде, целыми днями болтает со своим бойфрендом из Сиднея по видеосвязи и игнорирует своих родителей.

Девушка совсем недавно узнала, что она приемная, родилась в Аргентине, а ее биологическая мать-француженка по имени Мари погибла в Ла-Плате месяц назад при странных обстоятельствах. Вскоре Андреа замечает, что на всех селфи присутствует некая фигура бледного старика. Эта сущность преследует ее всюду, но увидеть невооруженным глазом его невозможно — его можно разглядеть только через камеру.

Вторая история разворачивается в аргентинском Ла-Плате в девяностые. Камилла (Малена Вилья) — единственная девушка на курсе режиссуры в киношколе. Ее работы преподаватель и другие студенты оценивают не слишком высоко, поэтому девушка, следуя заветам французских режиссеров «новой волны», «берет камеру и выходит на улицу». Так она встречает Мари (Матильда Оливье) — будущую мать Андреа. Камилла тайком снимает девушку, но на монтаже обнаруживает странную сущность, которая следует за Мари.

Как это снято

Несмотря на то, что в фильме появляются хоррор-клише, «Вопль» достоин внимания. Медленное повествование слоубернера затягивает, но не дает заскучать. Картину сравнивают с хоррором «Оно приходит за тобой», но кажется, в ней есть и отголоски «Торжества» Томаса Винтерберга. Каждая из трех героинь внезапно слышит женский плач, который доносится не то из загадочного элитного дома, не то разливается между временем и пространством. То же происходит и с визуальной точки зрения: большая часть повествования идет от лица героинь, но в некоторых кадрах очевидно, что за девушками кто-то наблюдает. Причем, не тот старик с экрана телефона или с магнитной ленты камеры, а кто-то другой.

Винтерберг использует похожий прием в «Торжестве», когда ручная камера сменяется статичными дальними планами, снятыми с необычных ракурсов — сверху или из-за угла. Так у зрителя создается ощущение, что погибшая Линда тоже приехала на праздник и наблюдает за родными.

Быть может, за девушками следит не только старик, но и все те плачущие женщины, запертые в вечно пустующих комнатах фешенебельной многоэтажки. Но они никак не могут защитить героинь, потому что так же бесправны, бессильны и одиноки.

Открывающая сцена отлично задает тон: мы видим девушку в клубе, не понимая, кто она, — из-за стробоскопа ее черты ускользают. Ее танец превращается в агонию, словно ее атакует некто невидимый, никто не может ей помочь и остановить ее страдания. В целом, в этом и заключается один из смыслов картины — героинь никто не слышит, никто им не верит и никто их не спасет.

Мари упоминает, что над ней висит родовое проклятье, правда, режиссер так и не дает объяснения этой гипотезе. Быть может, невидимое существо, преследующее девушек, действительно привязано к ним узами крови, а может, своих жертв оно выбирает несколько иначе. В любом случае интересно, что режиссер отказывается от скриммеров, резким крикам ужаса он предпочитает бесконечный плач, а вместо нагнетающей скрипки использует женский хор.

Кто этот старик

Осторожно, спойлеры!

Призрак, который преследует Мари и Андреа, сначала приходит за теми, кто был им близок, — за матерью Мари, за Камиллой, за парнем Андреа. Убивать Мари и Андреа он не спешит, наоборот, он прижимается к ним, обнимает. Мари и Андреа умирают в одной и той же квартире, когда приходят в дом призрака, туда, откуда слышат вопли и всхлипы женщин. Причем, этот дом, как и Черный Вигвам из «Твин Пикса», будто не имеет конкретного адреса: он есть и в Ла-Пласе, и в Мадриде, появляется он и в Брюсселе, где живет сестра Мари.

Бледная сущность — это, с одной стороны, метафора травмы, которую женщины одного рода сквозь поколения. Сцена с толпой рыдающих женщин наводит на мысли о цикличности насилия в одной семье: все они стали жертвами, обреченными на вечные рыдания. Хоть они и пытаются своим воплем предупредить об опасности своих потомков, цикл повторяется вновь. С другой стороны, образ призрака может олицетворять наследие: все неприглядное, что может передаваться из поколения в поколение, прошлое, от которого не сбежать, скелеты в шкафу.

Также интересно, что призрака можно увидеть лишь через объектив камеры или телефона. Таким образом режиссер показывает, что порой правду можно разглядеть только со стороны. Здесь Мартин Калеро отсылает к «Фотоувеличению» Микеланджело Антониони и эссе Сьюзен Сонтаг «О фотографии».

«Сфотографировать человека — значит совершить над ним некоторое насилие: увидеть его таким, каким он себя никогда не видит, узнать о нем то, чего он не знал, словом, превратить его в объект, которым можно символически владеть. Если камера — сублимация оружия, то фотографирование — сублимированное убийство — кроткое убийство, под стать печальным, испуганным временам», — писала философ.

Получается, старик-призрак может быть также не столько причиной ужаса и вопля, сколько следствием вмешательства в течение времени.

Кому стоит смотреть

Те, кто видел уже дилогию Паркера Финна «Улыбка» или любители слоубернеров, вероятно, не удивятся сюжетным поворотам «Вопля», однако работа авторов с цветом, композицией кадра и звуком вполне могут зацепить. Зрители, которые редко обращают внимание на хорроры, наоборот, сюжет картины оценят. Причем «Вопль» можно рассматривать еще и с точки зрения психологического триллера.

Фильм стоит смотреть не только из-за цепляющего сюжета, интересной работы с камерой, но и из-за музыки. В картине звучат современные испанские треки, оригинальные мелодии, написанные Оливье Орсоном, которые способны заставить вжаться поглубже в кресло кинотеатра.

«Вопль» — это история о цикличности насилия, о беспомощности человека перед лицом неизвестного, но также эта картина и о любви к кинематографу. Порой глаза и слух могут нас обманывать, но кино — это правда 24 кадра в секунду. Но нужно ли знать все, или лучше жить в неведении, — каждый решает сам.