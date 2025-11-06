Кинокомпания Lionsgate выпустила первый тизер долгожданного байопика «Майкл», посвященного жизни и творчеству Майкла Джексона. В кадре мелькают кадры подготовки к шоу на стадионе «Доджер», воссоздание знаменитого клипа «Thriller» и сцена в студии, где продюсер говорит артисту: «Здесь, придержи свои ноги, дружище».

Главную роль в фильме исполнил 28-летний Джафар Джексон — родной племянник Майкла, который, по словам съемочной группы, поразительно перевоплощается в своего знаменитого родственника. Колман Доминго, играющий отца артиста Джо Джексона, поделился впечатлениями с IndieWire: «Когда я увидел его на репетиции, у меня просто дух перехватило. Есть что‑то божественное в том, как Джафар перевоплощается в своего покойного дядю. Его талант и воплощение образа Майкла — просто на другом уровне».

Премьера картины запланирована на 24 апреля 2026 года. Режиссером выступил Антуан Фукуа, известный по фильмам «Великий уравнитель» и «Тренировочный день». Сценарий написал трехкратный номинант на «Оскар» Джон Логан, что позволяет ожидать глубокого и многогранного раскрытия личности музыканта. Продюсером проекта стал Грэм Кинг, работавший над оскароносной «Богемской рапсодией».

Официальный синопсис фильма гласит: «„Майкл“ — это кинематографическое изображение жизни и наследия одного из самых влиятельных артистов, которых когда-либо знал мир. Фильм рассказывает историю жизни Майкла Джексона за пределами музыки, прослеживая его путь от открытия его необычайного таланта в качестве лидера Jackson Five до артиста-визионера, чье творческое честолюбие подпитывало неустанное стремление стать самым большим шоуменом в мире».

Однако путь фильма к большому экрану оказался непростым. Изначально релиз был запланирован на более ранний срок, но масштабные юридические сложности, связанные с судебным иском одного из обвинителей Джексона в растлении малолетних, вынудили создателей полностью переснять и переработать часть картины. Это привело к многомесячной задержке. Несмотря на слухи о возможной отмене релиза из-за непрекращающихся скандалов вокруг личности певца, студия уверенно движется к намеченной дате премьеры, рассчитывая на кассовый успех проекта в 2026 году.