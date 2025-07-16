Netflix выпустил тизер финального сезона сериала «Очень странные дела». Первая часть сезона выйдет 26 ноября, вторая — 25 декабря, финальный эпизод — 31 декабря.

«Очень странные дела» (англ. Stranger Things) — это культовый научно-фантастический хоррор, пропитанный ностальгией по 1980-м годам. Действие разворачивается в маленьком провинциальном городке Хоукинс, где начинают происходить паранормальные события после таинственного исчезновения мальчика по имени Уилл Байерс. Его друзья — Майк, Лукас и Дастин — отправляются на поиски и сталкиваются с чем-то необъяснимым.

В центре сюжета — загадочное альтернативное измерение под названием «Изнанка», откуда появляются чудовища вроде Демогоргона. Ключевую роль играет девочка с телекинезом по имени Одиннадцать (Эл), сбежавшая из секретной правительственной лаборатории, где проводились эксперименты над людьми с пси-способностями.

Действие нового сезона происходит осенью 1987 года. Мир «Изнанки» вновь прорывается в реальность, а правительство устанавливает в городе карантин. Создатели — братья Мэт и Росс Дафферы — обещают, что грядущий пятый сезон станет эпической развязкой всей истории.

Сериал, стартовавший в 2016 году, не только стал одним из самых популярных проектов Netflix, но и изменил жизни юных актеров. Милли Бобби Браун (Одиннадцать), Финн Вулфард (Майк) и Ноа Шнапп (Уилл) превратились из неизвестных подростков в мировых звезд. Бобби Браун успела сняться в франшизе «Энолы Холмс» и основать бьюти-бренд, Вулфард проявил себя в независимом кино. Гейтен Матараццо (Дастин), известный своей активной позицией в поддержку людей с дисплазией, также стал востребованным актером.