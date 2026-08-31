Вторая часть бестселлера Андрея Подшибякина «Последний день лета» вышла 31 августа в «Редакции Елены Шубиной» и Яндекс Книгах, сообщили RTVI в пресс-службе сервиса. Первая часть дилогии, вышедшая в 2024 году, стала громким литературным событием и получила признание читателей благодаря сочетанию южного хоррора в духе Стивена Кинга и ностальгической атмосферы 90-х. Аудиокнигу озвучили Григорий Перель и Максим Суханов.

События второй части разворачиваются в Ростове-на-Дону 1994 года на фоне расцвета криминала, финансовых пирамид и надвигающегося конфликта на Кавказе. Четверо главных героев — Пух, Шаман, Крюгер и Степа — сталкиваются с новой угрозой: по всему городу и за его пределами появляются странные двери, излучающие манящий теплый свет. Те, кто их открывает, становятся орудиями нечеловеческого разума, перед которым бессильно даже древнее зло из первой книги.

Если первая часть развивалась в рамках классического «small town horror» (ужасы небольшого городка), то продолжение выводит историю в поджанр «cosmic horror» (лавкрафтовские ужасы). Автор исследует природу абсолютного зла, против которого у человека нет привычных механизмов защиты. В послесловии к роману Подшибякин отмечает: если первая книга была о том, как заканчивается детство, то вторая — жесткий роман о том, как начинается взрослая жизнь, где на смену детским иллюзиям приходит трезвое и беспощадное осознание.

В основу сюжета лег реальный историко-криминалистический факт — аномальный всплеск активности серийных убийц в Ростове в 90-е годы. Автор предлагает свою версию этих событий. Аудио- и электронная версия книги выходят эксклюзивно в Яндекс Книгах. Первая часть дилогии уже готовится к экранизации.