К выходу нового фильма Амели Боннен «Рецепт счастья» певица и актриса Жюльетт Армане рассказала о своем первом опыте главной роли, о том, почему она согласилась на съемки в музыкальном фильме, и о том, как песни помогают героям говорить о самом сокровенном. В интервью RTVI она Армане призналась, как ей пришлось выйти из зоны комфорта, научиться готовить и заставить себя петь, скользя на коньках.

Вы — одна из ведущих фигур французской новой музыкальной сцены и все чаще появляетесь в кино. Можно ли сказать, что роль в мюзикле стала для вас логичным продолжением карьеры, если не исполнением мечты?

Мюзиклы для меня — это почти Святой Грааль! Потому что здесь музыка проникает в реальный мир, и всё становится поэтичным: ты поёшь, покупая салями, багет или утреннюю газету. Жизнь словно обретает черты сказки. Для меня музыка по-настоящему раскрывается, когда становится осязаемой, когда вплетается в повседневность. Одна и та же улица ощущается по-разному, если слушать L’Aigle noir Барбары или Dieu m’a donné la foi Офелии Винтер. Атмосфера меняется.

Музыка и кино создают невероятную синергию, выводя визуальный ряд на новый уровень. Представьте «Челюсти» под Шуберта — это был бы совершенно другой фильм!

Хотя Амели (Боннен) на съёмочной площадке постоянно напоминала: «Рецепт счастья» — это не мюзикл, а музыкальный фильм. Это стало нашей фирменной шуткой. Она видела свой фильм скорее как «Известные старые песни» Рене, а не «Ла-Ла Ленд» Шазелла. Амели заставляла меня выйти за рамки амплуа певицы.

Так что каждая музыкальная сцена записывалась вживую, на площадке. В первую очередь она стремилась запечатлеть актёрскую эмоцию.

Мне пришлось полностью выйти из зоны комфорта. Петь в грузовике, одним дублем, с наушником в ухе и работающим двигателем — это вам не уютная студия, где можно бесконечно переписывать. Все огрехи, движения тела и звуки стали частью песни, полностью вплетены в неё.

Это твой первый полнометражный фильм, а кроме того — первая главная роль. Как ты готовилась к ней?

Фильм сосредоточен на Сесиль, которая является эмоциональным центром истории. Так что, соглашаясь на главную роль, я взяла на себя большую ответственность. Я там в каждой сцене, даже если просто открываю дверь! Мне пришлось преодолеть множество страхов, но самое главное — научиться отпускать контроль и полностью раскрыться, позволив персонажу взять верх.

Смена прически, стиля и даже самоощущения — я словно переосмыслила все, что знала о себе. На ранних этапах я много работала с наставником над диалогами и песнями. Постепенно я начала чувствовать себя свободнее.

Съемки длились два месяца и были очень интенсивными, но со временем я втянулась. Я начала понимать суть, справляться с техническими сложностями и получать удовольствие. Это ощущалось как обряд посвящения и для Амели, и для меня. Ее первый короткометражный фильм стал моим первым опытом на съемочной площадке, и с тех пор мы обе значительно выросли. Замечательно, что мы прошли все этапы вместе.

И мне очень нравится, как Амели ведет себя на площадке. У нее есть потрясающая способность объединять людей. Она осознанно создает атмосферу, где каждый чувствует себя частью команды. Мне кажется, это важный и современный подход к кинопроизводству.

Говоря о подготовке… Сесиль, твоя героиня — шеф-повар. Да еще и участница реалити-шоу! На первый взгляд, тебе очень комфортно в этих сценах, но разве так просто перейти от фортепиано… к кухонному комбайну?

Надеюсь, это в принципе не очень просто, потому что для меня это был серьезный вызов! Верх моего кулинарного мастерства — красиво выложить оливки на блюдо, так что мне было куда расти. Но Амели не хотела брать дублеров на сцены готовки. Никакого жульничества — она снимала всё это одним дублем! Поэтому я брала уроки у шеф-повара Татьяны Левы. Она также приезжала на съемки, чтобы следить за процессом и убедиться, что всё делается правильно. Фартук и костюм тоже помогали. Мне понравилось осваивать это ремесло — точную науку вкусов. Теперь я думаю об этом каждый раз, выкладывая закуску на блюдо…

Сесиль — решительная женщина сорока лет, которая стоит на перепутье во многих сферах жизни. Как бы ты ее описала?

Когда я думаю о Сесиль, мне вспоминаются слова Амели, когда она получала «Сезар» за лучший короткометражный фильм в 2023 году. Это была очень сильная речь, в которой она говорила, что можно быть женщиной за сорок с двумя детьми и сединой — и при этом чувствовать, что ты только в начале пути. Эта идея меня глубоко тронула. Жизнь похожа на серию перерождений. Сесиль тоже стоит на пороге чего-то нового. Да, она волевая, свободолюбивая женщина, которая построила карьеру упорным трудом. Она трудоголик, целеустремленная и очень независимая. Но внутри у нее что-то происходит. Она скрывает свою чувствительность, но иногда становится сентиментальной или злой. Сесиль хочет пересмотреть свою семейную историю и первые влюбленности, чтобы освободиться от них.

Это универсальные вопросы: что мы несем из детства и юности? Что мы делаем со своим наследием? Как стать настоящим собой? Почему нужно «когда-нибудь уйти»? В сущности, фильм задается вопросами о самореализации и встрече с собой. Он напоминает, что ничто не решено окончательно — ни в каком возрасте. Как и у Сесиль, у нас могут быть нерешенные вопросы с родителями, даже когда у нас появились свои дети. Быть «взрослым» ничего не решает. Скорее наоборот…

Между тобой и Бастьеном Буйоном, который играет юношескую любовь Сесиль, чувствуется мгновенная химия. Вы уже работали вместе в короткометражке Амели. Каков он в работе?

Мне невероятно повезло, что моим партнером стал Бастьен. Честно говоря, я даже не могу представить этот фильм без него. Мы словно росли вместе, ведь познакомились еще на первой короткометражке Амели. Бастьен — уникальный актер. Он инстинктивен, чуток, внимателен к деталям, но при этом необуздан и интеллектуален. Он был невероятно щедр со мной. Его огромный опыт помог мне вжиться в роль и выйти на новый уровень. Мы стали близкими друзьями. Его персонаж Рафаэль — обаятельный, смешной, харизматичный и немного позер. Бастьена редко можно увидеть в таких ролях, и он действительно затмевает всех. Поэтому динамика героев выглядит так правдоподобно. Мне очень повезло с таким щедрым и блистательным партнером. Он настоящий профессионал!

А как насчет Доминик Блан, которая так тонко и нежно играет мать Сесиль?

Бывали моменты, когда я заворожённо наблюдала за игрой Доминик. Она вкладывает душу в каждую сцену. Ее жесты, реплики наполнены эмоциями и глубиной. Ее персонаж многогранен и сложен. Во многом именно Фанфан скрепляет всё — семью, ресторан, мечты каждого из них. На площадке Доминик была прекрасна со всеми. Она всегда открыта и готова помочь. В ней чувствуется настоящий командный дух.

В фильме есть еще одна важная тема, помимо идеи возвращения, — отношения отца и дочери. Они полны невысказанных слов, обид и неуклюжей любви. Именно такие отношения связывают вашу героиню с персонажем Франсуа Роллена.

Действительно, их отношения — одна из центральных линий картины. Сесиль — шеф-повар парижского ресторана, а ее отец управляет провинциальным кафе. Несмотря на его постоянные упреки в том, что она стыдится своего происхождения, нельзя отрицать: свою страсть она унаследовала именно от него. Она видит себя в нем, а он — в ней. Это мне очень близко, ведь мой отец — музыкант. Хотя он и не был профессионалом, недавно он выпустил первый альбом — в 73 года! Мне понятен такой тип отношений. Правда, в моем случае отец никогда не упрекал меня за выбор профессии, скорее наоборот.

В конечном счёте, все мы в какой-то степени сформированы мечтами и разочарованиями родителей. Это часть пути Сесиль — она пытается примириться со своим наследием, одновременно присваивая его. Сесиль ищет способ быть собой, не отказываясь от своих корней. Что же касается Франсуа Роллена — он тоже снимался в короткометражке Амели. Он гениален — внимательный, выносливый, трогательный. Одним словом, впечатляет.

Теперь поговорим о песнях, пронизывающих этот музыкальный фильм. Расскажите о хитром приеме, благодаря которому вы так плавно переходите от речи к пению.

Мне кажется, в жизни мы тоже могли бы так делать, вам не кажется? Если бы не стеснялись… Речь и так немного похожа на пение. В нашей повседневной речи так много интонаций! Да, наша разговорная речь и правда очень музыкальна. В фильме мы просто пошли чуть дальше. Кроме того, я искренне верю, что многие песни говорят за нас лучше, чем мы сами. Так почему бы не выразить через песню то, что на душе? Это, пожалуй, самый искренний диалог.

Тем более что Амели Боннен не стала писать песни специально для фильма, а взяла культовые хиты, знакомые каждому.

Именно! В фильме Амели звучат песни из сокровищницы популярных песен — тех самых, которые мы слушали в детстве, на каникулах, по дороге на работу, по утрам; когда впервые поцеловались или в моменты одиночества… Они стали саундтреком самых драгоценных воспоминаний. Герои фильма рассказывают свои истории через известные французские песни, но делают это по-своему. Например, Франсуа Роллен поёт Mourir sur scène («Умереть на сцене») Далиды, чистя картошку на кухне, потому что это его сцена. Это очень трогательно.

Фильм производит на меня сильное впечатление, потому что это гимн поп-музыке, поэзии повседневности. Тому, как песни становятся частью нашей жизни, говорят с нами на одном языке. Это очень мощная идея, и мы с Амели обе верим в силу песни. Да, именно этого я ищу в собственной музыке и это трогает меня в творчестве других.

Поэтому вокал звучит так естественно и непосредственно, как у вас, так и у ваших партнёров?

Это полная противоположность голливудскому перфекционизму «Поющих под дождём»! Не стоит забывать, что Амели пришла из документального кино и ищет волшебство в реальности, а не пытается сделать реальность волшебной. Она работает с магией человеческого несовершенства. Отсюда дыхание, огрехи, неуклюжесть — ведь это и есть самое ценное. Ничего не вырезается. Когда поют Франсуа или Доминик, через песню проглядывает их богатый жизненный опыт. Это прекрасно.

Конечно, это сложно. Вспомните сцену, где я пою на коньках задом наперёд. В юности я много каталась, но петь дуэтом на льду — совсем другая история… Скрип коньков, скорость, музыка в микронаушнике — я почти не могла контролировать голос. Звукорежиссёры столкнулись с непростой задачей. Но сила фильма именно в таких несовершенствах. Амели запечатлела то, что невозможно контролировать, и это очень мощно.

Как музыканту, тебе не хотелось хотя бы немного внести свой вклад в музыкальную составляющую фильма?

Признаюсь, немного хотелось! Но я быстро поняла, что если пойду этим путём, то займусь не своим делом. Я хотела сосредоточиться на образе Сесиль, а не подходить к фильму как музыкант. К тому же, Амели чётко знала, чего хочет. Я лишь предложила ей поработать с Чилли Гонсалесом над аранжировкой для Partir un jour. Ей понравилась идея, и он нашёл идеальный подход к песне — элегантный, тонкий, искренний. В остальном Амели хотела привлечь разных музыкантов, так что получилось коллективное творение. Замечательно, что здесь представлено несколько стилей, включая работы P.R.2B и Томаса Крамейера (который также работал над короткометражкой Амели). В итоге получился настоящий коллективный саундтрек, что довольно необычно для кинематографа!