В российский прокат вышел триллер с элементами хоррора «Перевозчик душ». Главную роль в картине сыграл британский комик Ник Фрост, он появился в картине в необычном амплуа, исполнив роль жуткого водителя такси.

По сюжету Энн (Синнёве Карлсен) в последнее время постоянно снятся кошмары: ей видится женщина у дороги, но разглядеть ее она никак не может — образ ускользает. Возможно, причиной этому — беременность девушки и ее не лучшие отношения с женихом Патриком (Люк Норрис). После неудачных посиделок с друзьями, пара заказывает такси, чтобы поехать домой.

За рулем черного английского кэба оказывается разговорчивый водитель по имени Иэн (Ник Фрост). «Я вас подвозил уже, из больницы», — говорит он Энн. Эта и дальнейшие реплики кэбмена настораживают пару, а водитель становится все напористей. Когда герои пытаются сбежать из такси, Иэн им угрожает. Он обездвиживает Патрика мощным зарядом шокера и связывает Энн, параллельно не переставая уточнять, в порядке ли ребенок.