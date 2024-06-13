Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» объявил участников музыкальной программы. В дни фестиваля на территории парка будет работать пять сцен, в том числе танцпол Leveldva Chillrave.

В этом году на пяти сценах проекта выступят Zoloto, «Хадн дадн», «Наадя», Никола Мельников & Biicla, Mirèle, Oligarkh, Юрий Квятковский, «Элли на маковом поле», Asenssia, passmurny, летяга, Дарья Виардо, «Бонд с кнопкой», «внимание брусника!», аннушкаа, Kasha, «Залпом», Йоко, а также состоится шоукейс московских лейблов ГОСТ Звук и Leveldva.

Представление на огненной сцене начнется с наступлением темноты — в этом году автором звукового перформанса выступит режиссер Юрий Квятковский. Вместе с 11-летней дочерью Юрий исполнит live трек, который был создан специально для Никола-Ленивца и Масленичного сожжения прошлого года. На сцене у арт-объекта «Ротонда» группы «Элли на маковом поле» и «Бонд с кнопкой», а также певицы аннушкаа, летяга и Дарья Виардо представят свои хиты в акустическом исполнении. На сцене Mebius днем выступят представители фолк-направления «Залпом», Kasha и Йоко, а вечером пройдет вечеринка под управлением лейбла «ГОСТ Звук» с сетом 4×4.

На Главной сцене (Акустической поляне) выступят Zoloto, играющие элегантный инди-поп, группа «Хадн дадн», создающей музыку в стиле «ляоакын», и проект Надежды Грицкевич «Наадя», сочетающего самобытную лирику и тонкое звуковое полотно. Здесь же состоится премьера совместного трека композитора нео-романтика Николы Мельникова и диджея, продюсера электронной музыки Biicla. Также в лайнапе Главной сцены: самобытный проект с северного Урала Asenssia, адепты поп-меланхолии из Чебоксар — группа passmurny, сольный проект Евы Гурари Mirèle, сочетающий нежность и электронику, и коллектив, не умещающийся ни в какие рамки, Oligarkh.

Фестиваль «Архстояние» в 2024 году будет посвящен теме «Мы». Организаторы объясняют, что «Мы» — это все люди, которые участвовали в жизни фестиваля на протяжении всех лет его существования: от волонтеров, дачников и бёрнеров до спортсменов-любителей, местных предпринимателей и фанатов электронной музыки. Фестиваль пройдет с 26 по 28 июля.