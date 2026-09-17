Актриса Майки Мэдисон, получившая «Оскар» за роль в фильме «Анора», рассказала, что не пользуется соцсетями и предпочитает проводить свободное время со своими домашними животными. Об этом она сообщила в интервью Vogue.

По словам Мэдисон, интернет кажется ей «слишком большим, обширным и стрессовым». Она была в соцсетях некоторое время: в средней школе вела Instagram*, но быстро забросила его и забыла о существовании аккаунта. О том, что страница все еще активна, недавно узнал ее отец.

Актриса говорит, что ей комфортнее дома в окружении животных. У нее три чихуахуа, один кот и два осла по кличкам Лулу и Гас Фреклс. Мэдисон также увлекается кулинарией и садоводством.

Ирония в том, что в новом фильме Аарона Соркина «The Social Reckoning», который выйдет 9 октября, Мэдисон играет Фрэнсис Хауген — бывшую сотрудницу Facebook*, ставшую информатором и рассказавшую о проблемах компании. Картина является продолжением фильма «Социальная сеть» 2010 года.

Мэдисон призналась, что согласилась на роль сразу, но сомневалась, сможет ли достоверно изобразить Хауген, так как они мало похожи внешне. Соркин убедил ее, что не требуется точное портретное сходство. Актриса написала Хауген письмо, и они немного переписывались по электронной почте.

В 2025 году Мэдисон стала одной из самых молодых обладательниц «Оскара» за лучшую женскую роль. До «Аноры» она снималась в сериале «Лучше звоните Солу» и фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

* Принадлежат компании Meta Platforms Inc., деятельность которой по реализации социальных сетей Facebook и Instagram запрещена на территории России решением суда по основаниям осуществления экстремистской деятельности