Житель Балашихи Артем Миссюра, обвиняемый в убийстве бабушки и приятеля, а также в покушении на родственников и друзей, уже 17 месяцев находится в СИЗО. По данным Mash, за это время он прочитал 120 книг и не получил ни одного ответного письма от матери.

В публикации говорится, что 26-летний Миссюра делит четырехместную камеру в следственном изоляторе с двумя арестованными. Он просыпается в 7:00, завтракает, выполняет гигиенические процедуры, выходит на прогулку, а свободное время проводит за спортом или чтением.

За 17 месяцев, по данным Mash, Миссюра прочитал около 120 книг. Больше всего ему понравились произведения Федора Достоевского, Эриха Марии Ремарка, Оскара Уайльда, Пауло Коэльо и Оливера Сакса. Помимо художественной литературы отравитель из Балашихи интересуется религиозными книгами.

«Жалуется только на кисту в копчике и последствия детской полинейропатии — в остальном, по его словам, “самочуха нормальная”», — отмечает телеграм-канал.

С родителями, как утверждает Mash, Миссюра поддерживает одностороннюю связь — в электронных письмах поздравляет их с праздниками и просит прощения, но ответов не получает. Его мать еще год назад признавалась, что муж запретил ей контактировать с сыном.

Ранее Миссюра, рассуждая о возможном освобождении, рассказал РЕН ТВ, что хотел бы попросить прощения у всех, кого пытался отравить, посетить могилы своих жертв, восстановить отношения с родителями и заняться паломничеством.

«У меня есть желание ездить паломником по святым и благодатным местам. А самое главное — делать только добро и приносить людям пользу», — сказал он.

Дело Артема Миссюры

По данным следствия, Миссюра задумал преступления осенью 2023 года. Для их совершения он приобрел сильнодействующие и ядовитые вещества, которые в январе 2024 года испытал на своей девушке, с которой находился в длительных романтических отношениях.

Пострадавшую госпитализировали с инсультом. Пока девушку лечили, Миссюра оформил на нее два кредита на сумму 574 тыс. рублей, перевел деньги себе на счет и потратил.

3 февраля 2024 года он угостил друга ягодным морсом, в который заранее подмешал яд. Молодой человек умер в больнице.

До июня 2024 года Миссюра добавлял ядовитые вещества в пищу, пытаясь убить бабушку, родителей, сестру и двух знакомых. Его бабушка 18 апреля 2024 года попала в реанимацию, где позже скончалась.

В мае 2024 года Миссюра угостил брата своей девушки, которому не хотел возвращать долг, и его приятеля отравленным рулетом. Обоих госпитализировали.

В июле 2024 года отравителя арестовали и вменили два убийства, семь покушений и мошенничество (п. «а», «е», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ). По совокупности статей ему может грозить до 30 лет лишения свободы или пожизненный срок.

На допросах Миссюра говорил, что пошел на преступления из зависти и ради получения недвижимости. В середине января Московский областной суд продлил ему арест до 24 апреля.