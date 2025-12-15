Депутат Государственной думы Сардана Авксентьева возмутилась тем, что за участие в круглых столах нижней палаты парламента берут по 50 -70 тысяч рублей.

«Мне стало известно о фактах организации и проведения в здании Госдумы мероприятий с участием депутатов Госдумы на платной основе коммерческими структурами, в частности ассоциацией WEA (World Entrepreneurs Alliance). Данная организация открыто предлагает участие в круглых столах и иных мероприятиях в Государственной думе на возмездной основе», — сообщила Авксентьева в своем Telegram-канале .

По ее словам, организация обнародовала цену: «Вступление в ассоциацию со спикерством — 70 тысяч рублей; вступление без спикерства за столом — 50 тысяч рублей; участие вокруг стола (что это вообще означает?!) — 35 тысяч рублей».

«Странно, что организаторами упущена возможность содрать с участников по 10 тысяч за право постоять в дверях, или пять — за то, чтоб послушать из коридора», — иронизирует парламентарий.

При этом в рекламных материалах прямо указывается, что «без вступления в ассоциацию WEA участников не пропустят на заседания».

Также, обратила внимание Авксентьева, в прейскурант включены «экскурсия по Государственной думе», «статусное присутствие в федеральной повестке», «персональная именная карточка на месте участника» и иные услуги коммерческого характера.

«Это как минимум противозаконно — в Госдуме нельзя проводить ничего коммерческого, и уж точно выходит за рамки депутатской этики», — подчеркнула она.

По данным парламентария, 28 ноября ассоциация провела круглый стол по предпринимательству, в декабре планируют по здравоохранению, в январе — по психологии.

«Будем разбираться вместе с комиссией по регламенту и обеспечению деятельности Государственной думы. 50 000 за то, чтобы помолчать за думским столом и сделать селфи на фоне думских елок — такого полета мысли наш парламент еще не видел!» — считает Авксентьева.

Вместе с тем на сайте ассоциации WEA до сих пор размещен анонс, что «28 ноября 2025 года с 13:00 до 15:00 в Государственной думе РФ состоится закрытый круглый стол для предпринимателей — членов Ассоциации WEA».

Отмечается, что «мероприятие пройдет при поддержке депутата Государственной думы Евгения Федорова и станет площадкой для открытого диалога между бизнесом и властью».

При этом на сайте оговорено, что — «участие бесплатное» и мероприятие проводится «только для действующих членов WEA».

«Меня пригласили — я пришел»

Мероприятие проводил комитет Госдумы по международным делам, он предоставил зал и организовал мероприятие, рассказал RTVI депутат Госдумы Евгений Федоров.

«Это было мероприятие комитета по международным делам по своим каким-то внутренним решениям. Я туда пришел по приглашению для общения с бизнесом, я всегда прихожу по приглашению бизнеса и с ними общаюсь на съездах, на других мероприятиях. Меня пригласили — я пришел, там задавали мне вопросы, я на них отвечал», — сказал Федоров.

Он отдельно подчеркнул, что анонс Ассоциации WEA некорректен.

«При поддержке» — это неправильное слово, правильно — «при участии». Я всегда буду приходить на общение с бизнесом, особенно сейчас — с реформами, с этими налогами, это, скажем так, наша работа», — добавил парламентарий.

Реакция комитета

Вместе с тем в комитете Госдумы по международным делам категорически заявили, что не имеют отношения к этому мероприятию.

«Инициатором его проведения, согласно поступившей заявке на использование зала комитета, выступал депутат Федоров», — заявил собеседник RTVI.