Международная ассоциация аэропортов (МАА, включает 17 российских аэропортов) обратилась в Минтранс с просьбой не вводить запрет на вход в аэропорты встречающих и провожающих. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение организации.

В феврале 2024 года Минтранс предложил ограничить вход в аэропорты для людей, не являющихся пассажирами и не имеющих проездных билетов, в период действия третьего уровня безопасности (с осени 2022 года введен в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга). В министерстве заверили, что меры будут носить «краткосрочный характер», а вопросы сопровождения лиц с ограничениями по здоровью и «другие специальные потребности» будут отдельно проработаны. В случае одобрения инициативы ограничения могут вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

МАА указывает, что из-за предлагаемых Минтрансом мер станет невозможно провожать и встречать в терминале маломобильных, пожилых и несовершеннолетних пассажиров. Только из Внуково в год летает более четырех тысяч несопровождаемых детей, говорится в обращении.

Кроме того, запрет вызовет «общественный резонанс» и приведет к образованию очередей перед входами в терминалы, что будет способствовать появлению большего количества рисков в случае терактов, росту криминогенной обстановки, а также «имиджевым потерям воздушного транспорта в целом», считают представители ассоциации. В объединении напомнили, что на аэропорты Московского авиаузла (МАУ) приходится 50% российского пассажиропотока.

Из-за ограничений сложности также могут возникнуть у пассажиров, которым необходимо решить вопросы с представительствами авиакомпаний, указывает собеседник «Коммерсанта». По его словам, офисы некоторых авиаперевозчиков находятся только в аэропортах — из-за запрета на вход пассажиры не смогут разобраться со своей проблемой не в день перелета. Кроме того, источник издания подчеркивает, что запрет может «поразить в правах» людей, которые по-прежнему приобретают билеты в аэропортах.

Пострадать от инициативы Минтранса могут и расположенные в терминалах магазины, аптеки и точки общепита — из-за недопуска провожающих и встречающих они рискуют понести убытки. Впоследствии уменьшение неавиационных доходов аэропортов приведет «к снижению налоговых поступлений и возникновению выпадающих доходов бюджета», отмечает МАА.

По оценке источников «Коммерсанта» в МАУ, неавиационные доходы аэропортов, в число которых входит оборот платных парковок, после начала действия ограничения упадут на 20—30%. Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий предположил, что доходы точек общепита и ретейла в нестерильной зоне могут сократиться до 50%.

Подобных «строгих» ограничения, по словам Ланецкого, нет даже в Бен-Гурионе — «самом охраняемом аэропорту мира». Ранее такая практика применялась в Узбекистане и Египте, но страны Запада к ней не прибегают, поскольку очереди на входе «не улучшают ситуацию с безопасностью», отметил гендиректор Friendly Avia Support.

МАА предложила сделать запрет на вход в аэропорты «не обязательством, а правом аэропорта». Однако в Минтрансе дали понять, что постановление «не предусматривает никаких прав аэропортов» и даже точечный запрет на допуск физлиц потребует изменения нормативной базы и аэропортовых регламентов, указал источник «Коммерсанта».

В то же время другой собеседник издания отметил, что злоумышленники в любом случае смогут купить билет для входа. Кроме того, источники «Коммерсанта» сомневается, что мера будет носить «краткосрочный характер», поскольку третий уровень безопасности, который формально тоже «временный», на практике регулярно продлевается каждые две недели уже более года.

Несогласие с запретом также выразили в Общероссийском объединении пассажиров (ООП). «Мы не видим корреляции между безопасностью и этим запретом», — подчеркнул председатель организации Илья Зотов.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили, что право на вход в аэропорты в случае введения ограничений должны получить и представители туроператоров.