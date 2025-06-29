Российский актер театра и кино Вадим Алферов, известный по роли в популярном телесериале «Улицы разбитых фонарей», погиб в ходе боевых действий в Курской области. Информация об этом появилась на посвященной ему странице тематического сайта «Кино-Театр.Ру».

По данным портала, Алферов подписал контракт на прохождение военной службы с Министерством обороны России в октябре 2024 года и вошел в состав мотострелкового полка в Северной группировке войск, получив позывной «Артист». Вскоре актер был отправлен для «выполнения специальных задач» в Курскую область.

27 ноября Алферова с сослуживцами послали на боевое задание в Суджанский район, а на следующий день он пропал без вести, но военкомат сообщил об этом лишь почти через месяц — 23 декабря. Тело актера опознали 7 мая 2025 года, в том же месяце он был похоронен на Южном кладбище в Санкт-Петербурге.

С начала 2025 года и до мая Россия и Украина провели четыре обмена телами погибших в ходе боевых действий, последний из них состоялся 18 апреля. Аналогичные обмены происходили в марте, феврале и январе.

Вадим Алферов родился в июле 1974 года в Комсомольске-на-Амуре, окончил Дальневосточный государственный институт искусств и переехал в Санкт-Петербург, где работал в Детском драматическом театре «На Неве». Его карьера в кино началась в 2004 году с небольших ролей в криминальных сериалах — «Ментовские войны», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Дорожный патруль», «Литейный,4» и «Тайны следствия».

Последние работы Алферова на ТВ датируются 2024 годом — это сериалы «Невский. Близкий враг» и «Первый отдел». До этого актер, судя по его фильмографии, не снимался с 2017 года. В театре «На Неве» он играл Данилу в «Каменном цветке», Балу в «Маугли», разбойника в «Снежной королеве» и Ивана в «Морозко», а на сцене Театра «Д.В.А.И.» — Подколесина в «Женитьбе».

В российско-украинском конфликте с обеих сторон участвует немало деятелей культуры и искусства. В мае 2025 года в зоне СВО погиб воевавший за ВСУ украинский актер и игрок КВН Максим Нелипа, в феврале стало известно о гибели его коллеги Алексея Самойленко. В январе 2025 года погиб украинский танцор и хореограф, участник проекта «Танцы» на российском телеканале ТНТ Владимир Раков.

Журналист и телеведущий якутской Национальной вещательной компании «Саха» Алексей Семенов, участвовавший в боевых действиях под позывным «НВК», погиб в мае 2025 года. В 2023 году сообщалось о гибели режиссера и балетмейстера Рязанского музыкального театра Александра Сапрунова, ушедшего на СВО в 2022 году.