В Александринском театре заявили, что писатель Борис Акунин* не может считаться автором пьесы «1881», поскольку в постановке не используется текст литературного произведения писателя. Соответствующее письмо от администрации театра Акунин* опубликовал в своем телеграм-канале.

Согласно документу, текст спектакля состоит из «компиляции исторических материалов и диалогов, созданных на основе архивных документов», в связи с чем его авторство принадлежит «творческой группе постановки театра и режиссеру спектакля».

На фоне этого театр решил прекратить выплаты гонорара писателю по ранее заключенному контракту. Сам Акунин* назвал такое заявление «смешным» и добавил, что деньги за спектакль ему «и так не платили, но теперь накреативили вона что».

«Но вообще, конечно, идея продуктивная. Авторство романов о Фандорине как основанных на исторических материалах и уж тем более “Истории российского государства” — передать издательствам. Киносценариев — съемочным группам. <…> И так далее», — заключил Акунин*.

Ранее в январе Александринский театр отменял показ «1881», на это обратил внимание депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский. В своем телеграм-канале он написал, что его помощница купила билеты на спектакль, показ которого должен был состояться 14 января, однако за два дня до мероприятия ей пришло письмо с информацией о его отмене.

«Можно только догадываться о причинах отмены прекрасного спектакля. Скорее всего, это связано с включением автора, по чьей пьесе поставлен спектакль, в известный список “террористов и экстремистов”, составляемый Росфинмониторингом», — написал Вишневский.

Премьера спектакля «1881» состоялась в Александринском театре 9 сентября 2022 года — его поставил художественный руководитель театра Валерий Фокин. В пьесе происходят события 1881 года, в дни завершения правления Александра II и восхождения на престол Александра III. Спектакль «1881» номинировали на премию «Золотая маска» за сезон 2022-2023 в номинации «Драма/Спектакль большой формы», а также в девяти личных номинациях: «Драма/Работа режиссера» (Валерий Фокин); «Драма/Женская роль» (Анна Блинова); «Драма/Мужская роль» (Петр Семак); «Драма/Мужская роль» (Иван Трус) и др.

Акунин* также напомнил о том, что недавно петербургский театр LDM «перекромсал» спектакль по его книге «Алмазная колесница» «без уведомления автора». Такой поступок писатель назвал «невинной детской игрой в крысу».

LDM переименовал постановку «Алмазная колесница» в Reinvention-мюзикл «Марко Поло. Белый лотос». На сайте театра указано, что спектакль «родился» из произведения Акунина*, однако продюсеры решили переписать либретто, поменять главного героя с Эраста Петровича Фандорина на Марко Поло — потомка великого путешественника, «открывшего» Поднебесную для Европы, — и перенести место действия из Японии в «дружественный Китай».

По сюжету, разработанному театром, Поло занимает должность вице-консула Италии и пытается раскрыть заговор, организованный членами Белого Лотоса. При этом Акунин* отметил, что до этого «Алмазная колесница» шла в театре LDM на протяжении нескольких лет.

Акунин* переехал с семьей в Лондон в 2014 году. Он неоднократно делал критические высказывания в адрес российских властей, а в феврале 2022 года осудил военную операцию на Украине. Впоследствии имя писателя убрали с афиш российских театров, где идут спектакли по его пьесам. В Минкульте тогда заявили, что это связано с «запросом», который «идет прежде всего от общества». Сам автор назвал происходящее «театром абсурда».

В декабре 2023 года пранкеры Вован и Лексус обнародовали запись разговора, который вели с Акуниным*, выдав себя за президента Украины Владимира Зеленского и экс-министра культуры страны Александра Ткаченко. Следственный комитет возбудил в отношении писателя уголовное дело по статьям об оправдании терроризма (205.2 УК) и о распространении фейков про российскую армию (207.3 УК). Что именно стало поводом для возбуждения дела, не сообщалось.

Кроме того, на фоне заявлений Акунина* издательство АСТ приостановило продажу его книг. Одновременно с этим их отказались продавать некоторые крупные книжные сети и сервисы, в том числе «Читай-город» и «Литрес». В то же время в издательстве «Захаров», которое выпускало произведения писателя о приключениях сыщика Эраста Фандорина, прошли обыски.

В январе 2024 года Минюст России внес Акунина* в реестр иноагентов. До этого Росфинмониторинг внес писателя в список террористов и экстремистов. 26 января МВД России объявило Акунина* в розыск.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов