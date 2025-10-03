Информация о росте популярности так называемого «сонного туризма», когда люди уезжают в другие места, чтобы как следует выспаться, не соответствует действительности. Об этом RTVI рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

О каком виде туризма идет речь

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на исследование ЮMoney и онлайн-сервиса «Суточно.ру» сообщила, что в России набирает популярность «сонный туризм» — короткие поездки с целью выспаться, восстановиться и побыть в тишине.

Согласно этим данным, только 35% россиян смогли полноценно выспаться в последнем отпуске, еще 35% либо не отдохнули, либо спали даже меньше обычного. При этом 76% опрошенных выразили интерес к отдыху, главная цель которого — сон и восстановление.

Наиболее желанными местами для такого отдыха стали уединенные домики на Алтае или Кавказе (29%), спа-отели недалеко от дома (28%), ретрит-центры на Байкале или в Карелии (25%) и санатории в средней полосе России (18%).

Жители Москвы чаще выбирают Подмосковье (Звенигород, Истра, Дмитров и др.), где средняя стоимость аренды в октябре — 5100 рублей за сутки, а также города Золотого кольца.

Петербуржцы предпочитают Ленинградскую область (Павловск, Выборг, Ладожские шхеры), где жилье обходится в среднем в 3900 рублей, а также Псков и Карелию. Растет спрос и на глэмпинги с эко-отелями — за год он вырос на 30%, при средней цене 6000 рублей за ночь.

Большинство (46%) хотели бы отправиться в «сонный» тур в одиночестве, чтобы побыть наедине с собой; 35% — со второй половинкой. Основные мотивы — желание отключиться от гаджетов (19%), снять стресс (16%) и компенсировать хронический недосып (16%). По мнению 33% респондентов, для полноценного отдыха достаточно 2—3 дней, почти столько же готовы брать от недели до двух недель.

Финансово 35% готовы потратить на такой тур от 20 до 40 тыс. рублей, 27% — до 20 тыс., а 18% — более 70 тыс. рублей.

«Навряд ли это будет оправданно»

Барзыкин заявил RTVI, что если говорить о так называемом «сонном туризме», то на самом деле речь идет об «ограниченном сегменте — не более 3%».

«Потому что отдохнуть можно и дома, не надо куда-то выезжать. Выехать куда-то в экологическую среду — это да, пользуется спросом. Но только для того, чтобы просто поспать — это навряд ли. В основном люди едут за впечатлениями, за досугом, за отдыхом. Да, есть такой “сонный туризм” и прочее, но, скорее всего, это больше в информационном поле», — уточнил он.

Алтай, Кавказ, Карелия и Байкал действительно подходят для «сонного туризма», отметил эксперт. Но при этом Барзыкин отметил, что они не очень дешевые и куда более интересны своими природно-рекреационными ресурсами.

«Они природно-рекреационные, поэтому есть что посмотреть. И не самые дешевые, прямо скажем. В Карелию — да, можно через Санкт-Петербург долететь, доехать недорого, а Алтай — недешевый. Если [туда ехать] просто проспать — навряд ли это будет оправданно», — подчеркнул Барзыкин.

При этом вице-президент РСТ уточнил, что один из главных плюсов «сонного туризма» — это его внесезонность, потому что им заниматься можно «в любое время».

«В этом его преимущество — и зимой, и летом можно отдыхать и высыпаться. Поэтому в этом тоже есть плюсы», — заключил он.