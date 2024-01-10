Дезинформация, в том числе созданная с помощью искусственного интеллекта, и межгосударственные конфликты названы в числе самых больших рисков для мировой экономики на ближайшие два года. Об этом говорится в ежегодном докладе аналитиков Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

В докладе анализируются глобальные риски на горизонте одного, двух и десяти лет. Отчет составлен на основе ежегодного опроса, проводимого среди 1,4 тыс. экспертов по рискам, политиков и представителей деловых кругов. Согласно исследованию, 30% респондентов высоко оценивают вероятность глобальных катастроф в ближайшие два года, больше половины (63%) не исключают такого сценария в течение десятилетия.

Главными рисками на 2024 год опрошенные эксперты назвали:

экстремальные погодные условия (66%),

неточную информацию и фейки, в том числе созданные с помощью ИИ (53%),

социальную и политическую поляризацию общества (46%),

кризис стоимости жизни (42%),

кибератаки (39%),

спад экономики (33%),

нарушение цепочки поставок важнейших товаров и ресурсов (25%),

эскалацию либо вспышку одного или нескольких межгосударственных вооруженных конфликтов (25%).

От беспорядков до краха государств: чем опасны фейки

Неточная информация и фейки могут «радикально нарушить избирательные процессы в ряде стран в течение следующих двух лет», отмечается в докладе ВЭФ. Растущее недоверие к информации, а также к СМИ и правительствам как источникам данных углубит расхождение во мнениях, что, в свою очередь, может спровоцировать гражданские беспорядки и столкновения, считают аналитики.

Аналитики ВЭФ обращают внимание на опасность неточной и заведомо ложной информации в преддверии выборов, которые пройдут во многих регионах мира в 2024-2025 годах, ― в США, Европе, России, Индии, Южной Африке, Индонезии, Великобритании и Мексике.

«Присутствие неточной информации и фейков в избирательных процессах может серьезно дестабилизировать реальную и предполагаемую легитимность вновь избранных правительств, что чревато политическими беспорядками, насилием и терроризмом, а также долгосрочным разрушением демократических процессов», — говорится в докладе.

В самых крайних случаях сомнения в легитимности результатов выборов и связанные с этим конфликты в обществе могут привести к краху государства, считают эксперты. Кроме того, это несет риски для мировой торговли и финансовых рынков.

Борьба с распространением фейков, в свою очередь, создает риски репрессий, цензуры, ущемления прав человека и возникновения «внутренней дезинформации», отмечается в докладе ВЭФ.

Обострение военных конфликтов и их последствия

Опрос экспертов проводился в сентябре 2023 года, то есть до нападения ХАМАСа на Израиль и обострения ситуации на Ближнем Востоке, отмечается в докладе. Тем не менее риски, связанные с вооруженными конфликтами, оказались в пятерке главных опасений как на период до 2026 года, так и в перспективе ближайших десяти лет.

Аналитики назвали тремя «ключевыми горячими точками» Украину, Израиль и Тайвань, отметив, что обострение в этих регионах «возможно».

«Эскалация в любой из этих точек радикально нарушит глобальные цепочки поставок, финансовые рынки, динамику безопасности и политическую стабильность, создавая серьезную угрозу чувству защищенности и безопасности людей во всем мире», — говорится в докладе.

Эксперты предполагают, что в случае обострения на Украине до применения ядерного оружия не дойдет, но конфликт может распространиться на соседние страны. Аналитики не исключают, что противостояние в итоге может перерасти в затяжной, повторяющийся время от времени конфликт на «годы и даже десятилетия».

Что касается конфликта между Израилем и сектором Газа, то в случае, если он перерастет в более масштабную региональную войну, возможно более широкое вмешательство крупных держав, включая Иран и Запад, считают в ВЭФ.

К зонам риска в контексте обострения конфликтов аналитики также причисляют Балканы, Ливию, Сирию, Кашмир, Гайану, регион Курдистан и Корейский полуостров.