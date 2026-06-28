Австралия вдвое увеличит максимальный штраф для технологических компаний за нарушение закона о запрете соцсетей для детей младше 16 лет — до $99 млн. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление премьер-министра Энтони Албанезе.

Глава австралийского правительства подчеркнул, что его страна является мировым лидером в сфере контроля за использованием соцсетей несовершеннолетними. По его словам, с момента введения запрета 10 декабря было удалено, деактивировано или ограничено более 5 млн аккаунтов пользователей младше 16 лет.

«Я воодушевлен глобальным импульсом, который мы наблюдаем с момента введения минимального возраста для соцсетей. Но очевидно, что крупные технологические компании не делают достаточно для соблюдения закона — детей в соцсетях по-прежнему слишком много», — сказал Албанезе.

Новые изменения также расширят полномочия комиссара по кибербезопасности, который сейчас расследует возможные нарушения со стороны соцсетей. Комиссар сможет требовать от компаний предоставлять доказательства принятых мер, а также запрашивать информацию у третьих сторон, включая поставщиков услуг возрастной верификации.

Исследование Университета Ньюкасла показало, что через три месяца после вступления закона в силу более 80% детей младше 16 лет в Австралии все еще пользовались соцсетями. Опросив более 400 подростков в возрасте от 12 до 17 лет, ученые пришли к выводу, что закон реализован ограниченно, соблюдается неполно и допускает массовый обход ограничений.

«В целом, мы не нашли достаточных доказательств того, что воздействие закона оказало какое-либо существенное влияние на использование соцсетей подростками младше 16 лет», — отметили авторы исследования.

Две трети опрошенных сообщили, что проходили возрастную проверку при аутентификации в соцсетях, но лишь 5% 12-13-летних и 11% 14-15-летних пользователей пришлось при этом предъявлять удостоверение личности с фотографией. Наиболее распространенными методами верификации были указание возраста и загрузка собственного фото.

Значительная часть подростков целенаправленно обходила ограничения: около 15% 12-13-летних и 19% 14-15-летних использовали фейковые аккаунты, а около 3% применяли VPN.

Исследователи предположили, что запрет эффективен для детей младше восьми лет, но не останавливает подростков, которые уже пользуются соцсетями. По словам министра связи Австралии Аники Уэллс, крупные технологические компании не делают все возможное для блокировки доступа несовершеннолетним.

«Основываясь на регулярных обновлениях, которые я получаю от комиссара по кибербезопасности, мне ясно, что социальные платформы используют уловки и делают лишь минимально необходимое. В ответ я гарантирую, что регулятор получит более сильные инструменты для выполнения своей работы, и удваиваю штрафы за несоблюдение требований», — сказала Уэллс.

Австралия первой в мире законодательно ограничила подросткам доступ к соцсетям. С тех пор международный интерес к аналогичным мерам существенно вырос. Французский парламент принял закон о запрете доступа к соцсетям для детей до 15 лет, Великобритания объявила о планах ввести «австралийский плюс» с дополнительными ограничениями с 2027 года. Подобные инициативы рассматриваются в Словении, Польше, Испании, Дании и Малайзии.