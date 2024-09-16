В ближайшие три года геополитическая ситуация останется значимым риском для развития финансового рынка, полагают в Банке России. Регулятор не исключает, что санкционное давление может усилиться, а это, в свою очередь, может ударить по российской экономике и осложнить взаимодействие с дружественными странами. В таких условиях структурная трансформация экономики займет больше времени, следует из проекта «Основных направлений развития финансового рынка до 2027», с которым ознакомился RTVI.

В Банке России также напоминают, что на финансовый рынок влияют не только санкции против банков и систем платежей, но и ограничения, введенные против как экономики в целом, так и отдельных компаний.

“Ухудшение ситуации в экономике отражается на потенциале формирования сбережений и трансформации их в инвестиции, которые происходят через финансовый рынок, на готовности и возможности граждан и бизнеса приобретать различные товары и услуги”, — считают в Банке России.

Среди других рисков регулятор называет фрагментацию мировой экономики и глобальный финансовый кризис.

Банк России указывает, что если раньше мировая экономика строилась на разделении труда и широкой кооперации, то сейчас страны фокусируются на вопросах соперничества и ограничения доступа конкурентов к своей экономике и технологиям.

“Инфляция в мире продолжает снижаться, но остается все еще выше целевых уровней в большинстве экономик. <…> Неопределенность относительно будущей траектории ставок, а также времени, которое необходимо для полного проявления воздействия всех эффектов на экономику и финансовую систему, сохраняется, а значит, развитие масштабного финансового кризиса нельзя исключать”, — полагают в ЦБ.

Если разразится кризис, страны — торговые партнеры России замедлят экономическую активность, а цены на мировых рынках упадут. Спрос упадет, а значит Россия потеряет часть доходов от экспорта, прогнозируют в Банке России.

Опасность для российской финансовой системы представляет и распространение криптовалют и стейблкойнов, полагают в Банке России. Регулятор предупреждает, что со временем их могут использовать вместо нацвалют по всему миру.

“Меры, принимаемые отдельными странами, могут быть недостаточными для ограничения этих рисков в рамках национальных экономик ввиду трансграничной и экстерриториальной природы современных денежных суррогатов”, — указывают в ЦБ.

Еще один риск — чрезмерный рост кредита частному сектору в период экономического бума. По мнению регулятора, это может быть опасно

как для ценовой, так и для финансовой стабильности, в том числе через влияние на рост цен финансовых и реальных активов.

При этом падение цен в период экономического спада может усугубить негативные последствия для финансового рынка и экономики в целом, полагают в Банке России.

Среди других рисков регулятор называет значительный структурный дефицит бюджетной системы, несоразмерный госдолг, высокую чувствительность экономики и бюджета к внешнеэкономической конъюнктуре.

“Недостаточная гибкость государственных финансов, отсутствие необходимого бюджетного резерва для реагирования на внешние или внутренние шоки способны спровоцировать проциклическое сжатие бюджетных расходов, что может усилить вызванный этими шоками экономический спад, вместо того чтобы за счет контрциклической бюджетной политики сгладить последствия подобных шоков”, — предупреждают в ЦБ.

Источником рисков может быть и сохранение антикризисных мер, которые были введены в 2022 году, в том числе в части ограниченного раскрытия информации, полагает регулятор.

“Закрытие компаниями информации ограничивает возможности акционеров и инвесторов по качественной оценке компаний при вложении средств в инструменты рынка капитала и управлению инвестициями”, — полагают в ЦБ.

Незащищенность прав акционеров также может ударить по российской экономике. В том числе речь идет о миноритарных акционерах — законных приобретателях акций на организованных торгах, уточняет Банк России.

“Риски ущемления прав акционеров не только существенно снижают доверие граждан к рынку капитала, но и могут привести к потере доверия. Ограничение рисков, связанных с закрытием информации и нарушением прав акционеров, имеет принципиальное значение для решения задачи повышения роли внутренних источников финансирования экономики через инструменты рынка капитала”, — резюмирует ЦБ.