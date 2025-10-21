Летом 2025 года 1,9 тыс. компаний проводили мероприятия и создавали тематические площадки в рамках проекта «Лето в Москве». Всего состоялось 450 партнерских интеграций, а бизнес вложил 2,1 млрд рублей в проект. Крупные компании, среди которых «Яндекс Карты», «ВкусВилл», «Сфера Х5», «Кидзания», «Авито» рассказали об опыте сотрудничества со столицей.

Москва предлагает предпринимателям разные форматы участия в сезонных проектах, ближайший из которых — «Зима в Москве». С помощью раздела «Время возможностей для бизнеса» на портале mos.ru компании могут планировать взаимодействие с городскими проектами заранее. На универсальной платформе представлены главные итоги прошлых сезонов, там же можно заполнить заявку на участие в предстоящих проектах.

Представитель дирекции проекта «Зима в Москве» Иван Малофеев рассказал, что Компании смогут организовать собственную брендированную зону на центральных площадках города, например свой павильон или поп-ап-объект в местах интереса туристов и москвичей.

«Минувшим летом более восьми тысяч компаний украсили свои фасады, веранды и витрины или оказали спонсорскую поддержку проекту», — отметил он.

Еще одна возможность партнерской интеграции — проведение мероприятия на удобной площадке. Бизнес также может реализовать специальные предложения, события и акции на собственных площадках под брендом городских проектов.

Ивент-лидер «Вкусвилла» Анна Столярова рассказала, что летом этого года компания интегрировалась в ряд московских проектов, в том числе присоединилась к павильонам «Сделано в Москве», где представила косметическую продукцию. По ее словам, «Вкусвилл» также обустроил в парках города экологичные пикниковые зоны.

Кроме того, в парковых зонах разместились развлекательные центры для детей «Кидзания» — там проводили мастер-классы по творческим профессиям, а также обустроили зону на тему кибербезопасности для самых маленьких на площадке Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.

К сезонному проекту присоединилась и компания «Авито». По словам ее GR-директора Дмитрия Гавриленко, проект продемонстрировал, как бренд может одновременно вовлекать аудиторию и укреплять свою репутацию. Он добавил, что площадку «Авито» — паблик-ток «Бизнес-упаковка» посетили более 50 тыс. человек, она стала точкой входа для многих молодых предпринимателей.

На фоне проведения площадок «Лета в Москве» выросла и выручка организаций, связанных с с культурой и досугом, только за июнь и июль составила 195 миллиардов рублей.