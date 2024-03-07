Писатель Борис Акунин* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*) сообщил, что будет выпускать свои книги при помощи собственного издательства. По его словам, такое решение было принято в связи с невозможностью печатать и продавать произведения в России.

В своем телеграм-канале Акунин* написал, что его книги в России «больше не выходят», в связи с чем он принял решение выпускать их «на территории свободы».

«BAbook (онлайн-магазин Акунина*. — Прим. RTVI) доэволюционировал до стадии выпуска бумажных книг. <…> Первая ласточка — 10 том моей «Истории российского государства» — выйдет в конце апреля. Во всех трех форматах: бумага, электроника, аудио», — указал он.

Акунин* отметил, что книжные магазины и распространители, которые заинтересованы в сотрудничестве, могут связаться с издательством посредством электронной почты. Кроме того, писатель попросил читателей поучаствовать в опросе, чтобы определиться с количеством необходимых бумажных книг.

«Предваряя вопросы: книгу можно будет и заказать на сайте, в индивидуальном порядке. Из любой страны, кроме той, которая запретила мои книги», — добавил он.

Акунин* в 2014 году переехал с семьей в Лондон. Писатель неоднократно делал критические высказывания в адрес российских властей, а в феврале 2022 года осудил военные действия на Украине. Впоследствии имя Акунина* убрали с афиш российских театров, где проходили спектакли по его пьесам. В Минкульте тогда заявили, что это связано с «запросом», идущим «прежде всего от общества».

В декабре 2023 года пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) обнародовали запись разговора, который они вели с Акуниным*, выдавая себя за президента Украины Владимира Зеленского и экс-министра культуры страны Александра Ткаченко. В представленных фрагментах беседы писатель говорит, что с пониманием относится к позиции «хороший русский — мертвый русский» и не имеет в связи с этим «никаких обид и претензий».

На фоне заявлений Акунина*, сделанных в разговоре с Вованом и Лексусом, издательство АСТ приостановило продажу его книг. Одновременно с этим их отказались продавать некоторые крупные книжные сети и сервисы, в том числе «Читай-город» и «Литрес». В издательстве «Захаров», которое выпускало произведения писателя о приключениях сыщика Эраста Фандорина, прошли обыски. В издательстве сообщили, что силовики изъяли и отправили на экспертизу тиражи книг Акунина*.

Впоследствии Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, а также в реестр иноагентов. Кроме того, в отношении писателя возбудили уголовное дело по статьям об оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях российских Вооруженных сил. В феврале Басманный суд Москвы заочно арестовал Акунина*, а также наложил арест на банковские счета и имущество его жены Эрики.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов

** организация признана террористической и запрещена в России