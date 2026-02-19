Британского экс-принца Эндрю, младшего брата короля Карла III, выпустили из-под стражи после почти двенадцатичасового допроса в полиции, сообщает Sky News. Задержание мужчины, лишенного титула герцога Йоркского, было связано с расследованием его контактов со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за педофилию.

По данным телеканала, правоохранительные органы изучают обстоятельства передачи финансисту документов, содержащих государственную тайну. Кроме того, бывшему члену королевской семьи вменяют злоупотребление служебным положением.

После освобождения Эндрю покинул полицейский участок в городе Эйлшем (графство Норфолк) на автомобиле. Очевидцы обратили внимание, что он сидел в машине, откинувшись на спинку сиденья кресла.

О задержании экс-принца Эндрю днем 19 февраля сообщили британские СМИ. Операция прошла в королевском поместье Сандрингем в графстве Норфолк, где в последнее время проживал бывший герцог Йоркский.

Полиция Норфолка подтвердила факт задержания мужчины в возрасте около 60 лет, но в соответствии с регламентом не назвала его имя. По данным правоохранительных органов, задержанный подозревается в совершении должностного преступления. Как отмечала The Telegraph, следственные действия связаны с расследованием контактов экс-принца с Эпштейном.

Основанием для активизации проверки послужила публикация 9 февраля крупного массива документов, касающихся дела американского финансиста. Материалы из архивов Министерства юстиции США передала полиции антимонархическая группа Republic.

Согласно публикациям, внимание следователей привлек эпизод, произошедший в канун Рождества 2010 года, когда Эндрю, по данным The Telegraph, поделился с Эпштейном конфиденциальной информацией об инвестиционных возможностях в афганской провинции Гильменд. The Guardian отмечает, что пока не установлено, содержали ли переданные документы сведения, подпадающие под закон о государственной тайне.

Новая волна интереса к связям принца с Эпштейном возникла после публикации мемуаров Вирджинии Джуффре, покончившей с собой в апреле 2025 года. В книге «Ничья девочка» (Nobody’s Girl) Джуффре утверждала, что Эндрю трижды вступал с ней в интимную связь. Первый раз, по ее словам, это произошло в 2001 году в лондонском доме Гислейн Максвелл. The Guardian писала, что Джуффре тогда было 17 лет и принц знал об этом.

Принц Эндрю еще в 2019 году отошел от исполнения публичных обязанностей члена королевской семьи на фоне скандала, связанного с его дружбой с Эпштейном. В октябре 2025 года Букингемский дворец лишил его титула герцога Йоркского и других почетных званий. Сам принц тогда пояснял, что это решение было принято из-за того, что продолжающиеся обвинения создают помехи работе монархии.

За несколько дней до задержания, 10 февраля, The Guardian сообщила со ссылкой на Букингемский дворец, что король Карл III выразил глубокую обеспокоенность в связи с обвинениями в адрес брата и заявил о готовности сотрудничать с полицией.

Кроме того, в рамках расследования полиция изучает сообщения «Би-би-си» о том, что одна женщина могла быть отправлена Эпштейном в Великобританию для встречи с бывшим принцем. По данным издания, инцидент предположительно произошел в 2010 году в королевском поместье Royal Lodge.

Джеффри Эпштейн в 2008 году признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года его вновь задержали в США и предъявили обвинения в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции.

По официальной версии, в августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, гражданка Великобритании Гислейн Максвелл, отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.