Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан по подозрению в связях с финансистом Джеффри Эпштейном, пишет «Би-би-си» и The Telegraph.

Как отмечают СМИ, Эндрю задержали в поместье Сандрингем в Норфолке. 19 февраля там заметили полицейские автособили без опознавательных знаков и сотрудников в штатском.

Полиция при этом не называет имя задержанного, ссылаясь на регламент, но сообщила, что это мужчина в возрасте «около 60 лет из Норфолка». В это графство Эндрю Маунтбеттен-Виндзор переехал и поселился в после того, как был лишен титулов.

По данным полиции, задержанный подозревается в совершении должностного преступления. The Telegraph отмечает, что задержание связано с расследованием против Эндрю в рамках обвинений по делу Эпштейна.

Британская полиция начала проверять связи принца Эндрю и Эпштейна 9 февраля после публикации самого большого массива данных по делу финансиста. Документы из архивов с сайта Минюста США в правоохранительные органы передала антимонархическая группа Republic.

Как пишет The Guardian, неясно, «содержали ли документы конфиденциальную информацию о британских торговых сделках» или принц соблюдал закон о государственной тайне. Кроме того, как отмечал The Telegraph, в канун Рождества 2010 года Эндрю поделился с Эпштейном конфиденциальной информацией об «инвестиционных возможностях» по восстановлению провинции Гильменд в Афганистане.

В 2019 году Эндрю на фоне информации о связи с Эпштейном сложил с себя публичные обязанности члена королевской семьи, чтобы не подвергать риску репутацию других ее членов. В октябре 2025 года Букингемский дворец лишил Эндрю титула герцога Йоркского и других почетных званий. Сам Эндрю пояснил, что решение было принято из-за того, что продолжающиеся обвинения в связях с финансистом «создают нежелательные помехи работе монархии».

10 февраля The Guardian со ссылкой на Букингемский дворец писала, что король Великобритании Карл III выразил «глубокую обеспокоенность» касательно обвинений в адрес своего брата о связях с Эпштейном. Монарх заявил о готовности сотрудничать с полицией в расследовании.

Кроме того, полиция рассматривает сообщения «Би-би-си» о том, что одна женщина была отправлена в Великобританию Эпштейном для сексуального контакта с принцем. По данным издания, встреча могла произойти в 2010 году в Royal Lodge.