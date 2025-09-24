Информация о госпитализации народного артиста России Александра Панкратова-Черного не соответствует действительности. Об этом он сам рассказал в разговоре с ТАСС.

По данным агентства, он впервые вышел на связь после того, как в сети появились сообщения о том, что он попал в больницу. «Это неправда», — подчеркнул Панкратов-Черный.

Днем 24 сентября телеканал RT опубликовал видео, в котором актер призывает зрителей не обращать внимание на информацию, распространяемую о нем в интернете. Данные о своей госпитализации он назвал «чепухой» и «бредом полным».

«Не ищите меня в поднебесье!

Не теряйте меня на Земле…

Я слова собираю для песни —

Все слова о добре и тепле», — процитировал Панкратов-Черный фрагмент своего стихотворения.

Ранее об экстренной госпитализации артиста сообщила Курганская филармония, где должен был состояться спектакль «Женихи» с его участием. Вместо Панкратова-Черного на сцену вышел Владимир Майсурадзе. Позже информацию о госпитализации артиста убрали с сайта учреждения.

О том, что Панкратов-Черный попал в больницу, также писали СМИ и телеграм-каналы. По словам источника Ura.ru, артиста пришлось заменять не только на выступлении в Кургане, но и за день до этого — в Тюмени. Телеграм-канал Mash утверждал, что Панкратов-Черный был госпитализирован из-за осложнения здоровья на фоне рака легких, который у актера обнаружили в июле, когда он лечил хронический бронхит.