Народный артист России Александр Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован перед спектаклем со своим участием. Об этом сообщается на сайте Курганской филармонии.

«По уважительной причине актер Александр Панкратов-Черный, исполняющий роль в спектакле „Женихи“, временно выбыл из постановки вследствие внезапной, экстренной госпитализации», — говорится в сообщении на сайте концертной площадки.

Сотрудники филармонии добавили, что его роль в спектакле исполнит заслуженный артист России Владимир Майсурадзе, и пожелали Панкратову-Черному скорейшего выздоровления.

Показ спектакля, в котором должен был принимать участие Панкратов-Черный, был запланирован на 16:00 мск. В разговоре с ТАСС представитель Курганской филармонии уточнил, что актер не успел приехать в город.

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, осведомленный о происходящем в концертно-театральной сфере, за день до этого народного артиста пришлось заменить в другом городе и сама экстренная госпитализация произошла не в Кургане.

«Замена в Кургане не первая. Вынужденная замена актера Александра Панкратова-Черного произошла еще в Тюмени», — сказал собеседник издания.

Организатор спектакля в Кургане не ответил на телефонный звонок корреспондента Ura.ru. Как пишет телеграм-канал Mash, Панкратов-Черный был госпитализирован из-за осложнения здоровья на фоне рака легких, который у актера обнаружили в июле, когда он лечил хронический бронхит.