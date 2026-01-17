Суд изъял в доход государства коллекции наручных часов и драгоценностей по иску Генпрокуратуры к экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому и соответчикам. Совокупная стоимость изъятых предметов роскоши превышает 100 млн рублей.

Стоимость коллекции наручных часов, изъятых у Копайгородского, достигает 45 млн рублей, подсчитало РИА Новости. Среди них мужские часы марок Breguet (10 млн рублей) и Patek Philipp (5 млн рублей), женские часы этого же бренда за 14 млн рублей. Также в доход государства изъяты часы Cartier и Bregue, стоимость которых варьируется от 500 тыс. до 1 млн рублей, Hublot (1,5 млн рублей), Panerai (834,3 тыс. рублей) и другие изделия.

Общая стоимость обращенных в доход государства драгоценностей составляет порядка 51 млн рублей. В этом перечне оказались в том числе ювелирное изделие с сапфиром за 12 млн рублей, изумрудное изделие за 11 млн рублей, дорогостоящие броши и подвески, а также бриллиант в два карата стоимостью 3,5 млн рублей и другие предметы роскоши.

По данным Генпрокуратуры, общая стоимость дорогостоящих предметов составляет более 107 млн рублей.

16 января Хостинский районный суд Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры России о конфискации активов у Копайгородского, его родственников и аффилированных лиц. Общая стоимость этих активов составила 1,6 млрд рублей. Помимо часов и украшений, по делу экс-мэра конфисковали 77 объектов недвижимости, в том числе земельные участки, квартиры, в том числе элитное жилье в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Геленджике, а также автомобили Mercedes и Porsche 911.

По утверждению Генпрокуратуры, эти активы были приобретены Копайгородским посредством коррупционных схем в период его работы главой Сочи с сентября 2019-го по май 2024 года. По версии следствия, для сокрытия доходов они регистрировались на подставных лиц.

Алексея Копайгородского и его жену Янину задержали осенью 2024 года, они находятся под стражей в Москве. Экс-мэру предъявлены обвинения в растрате 26 млн рублей, получении взяток на 248 млн рублей и отмывании денег. Его жене инкриминировали посредничество во взяточничестве, пособничество в растрате и подкуп свидетеля. Оба свою вину отрицают. Следствие по делу завершено, оно направлено на рассмотрение в Мещанский районный суд Москвы.