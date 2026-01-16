Хостинский районный суд Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры России о конфискации активов, принадлежащих бывшему мэру города Алексею Копайгородскому, членам его семьи и аффилированным лицам. Общая стоимость имущества, обращенного в доход государства, составляет 1,6 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Краснодарского края.

В перечень изъятого вошли объекты недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах, автомобили премиум-класса, коллекция часов и ювелирных изделий, а также крупные суммы наличных денег, принадлежащих экс-мэру Алексею Копайгородскому, его жене Янине, матери Галине, а также ряду доверенных лиц и подконтрольных юридических лиц.

В частности, в список конфискованного имущества вошли:

77 объектов недвижимости, включая элитные квартиры в Москве (в ЖК «Павелецкая-Сити» и на Цветном бульваре), Санкт-Петербурге (в 500 метрах от Эрмитажа), Сочи, Геленджике, а также земельные участки и складские помещения.

Коллекция редких вин, ювелирные украшения и коллекция наручных часов люксовых брендов, включая Patek Philippe Geneve. Стоимость некоторых экземпляров сравнима с ценой московской квартиры.

Пять автомобилей Mercedes, Porsche 911, а также наличные деньги на общую сумму более 84,6 млн рублей и $40 тысяч , обнаруженные в ходе обысков.

Кроме того, с ответчиков взыскано 215,2 млн рублей как эквивалент стоимости уже проданного имущества (квартир и автомобиля).

Генпрокуратура утверждала, что все это имущество было приобретено на средства, полученные Копайгородским в результате злоупотребления служебным положением и получения взяток в период его работы главой Сочи с сентября 2019 по май 2024 года.

По версии следствия, для сокрытия доходов активы регистрировались на подставных лиц. Официальные доходы его супруги, зарегистрированной как индивидуальный предприниматель, не соответствовали стоимости приобретенного имущества.

Адвокаты ответчиков иск не признали, настаивая на законном происхождении активов, подтвержденном договорами. Защита заявила, что предметы роскоши были подарены супруге экс-мэра еще до заключения брака, а значительная часть недвижимости приобретена в кредит и заложена банкам. Сторона защиты намерена обжаловать решение суда.

Параллельно с гражданским иском идет уголовное расследование. Алексею Копайгородскому предъявлены обвинения в растрате 26 млн рублей, получении взяток на 248 млн рублей и отмывании денег. Его жена обвиняется в посредничестве во взяточничестве, пособничестве в растрате и подкупе свидетеля. Оба свою вину отрицают. Уголовное дело по решению Верховного суда России направлено на рассмотрение в Мещанский районный суд Москвы.

Бывший мэр был задержан в сентябре 2024 года в Луганске, куда он отправился после увольнения с поста, и содержится в СИЗО. Там же находится его супруга.