Генпрокуратура требует передать в федеральную собственность 77 объектов недвижимости, которыми владеют экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский, его родственники, а также связанные с ним физические и юридические лица. Общая стоимость активов составляет 1,6 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Обратить в доход государства имущество, связанное с Копайгородским, 16 октября потребовал первый замгенпрокурора России Анатолий Разинкин через райсуд Сочи. Ответчиками выступают Алексей Копайгородский, его жена Янина, мать Галина, юрист Полина Чернышенко, благотворительный фонд «Мир детства», четыре коммерческие фирмы («Алекс», «Бизнес Комфорт-Юг», «ТМ Отражение», «Хугге») и восемь физлиц, включая подмосковного адвоката Евгения Дворовенко.

Недвижимость, о которой говорится в прокурорском иске, находится в Краснодаре, Ленобласти, Геленджике, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Среди этих активов:

комплексы складских помещений в Краснодаре и Ленинградской области;

14 квартир в Геленджике, центре Сочи, престижных районах Москвы, а также в 500 м от Эрмитажа в Санкт-Петербурге;

несколько земельных участков;

одно машино-место;

десять автомобилей (Lada Niva, Porsche 911, пять Mercedes и другие).

Также в списке указанного прокуратурой имущества дом и земля на Верховской улице в Сочи. «Коммерсантъ» напоминает, что Янина Копайгородская передала их благотворительному фонду «Мир детства», чтобы организовывать там отдых для детей из прифронтовых регионов.

21 октября суд наложил обеспечительный арест на 77 объектов недвижимости и банковские счета Янины Копайгородской. Сторона защиты заявила, что Алексей и Янина Копайгородские не признают иск. По словам их адвокатов, указанное в документе имущество имеет законное происхождение. Кроме того, иск предполагает изъятие единственного жилья, где постоянно проживают трое малолетних детей обвиняемых.

«Подобное требование выходит за рамки разумного и нарушает права несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей»,— считает правозащитница Елизавета Меткина.

Также адвокат не согласилась с арестом банковских счетов Копайгородской. По ее мнению, эта мера является избыточной и приводит к «двойному ограничению, которое не имеет отношение к обеспечению иска». Сторона защиты планирует предоставить отзывы на иск и доказательства законности происхождения имущества ответчиков.

Алексей и Янина Копайгородские были арестованы осенью 2024 года по делу о присвоении или растрате в особо крупном размере. До этого жена экс-мэра Сочи принимала участие в боевых действиях на Украине. В разговоре с RTVI ее адвокат Елизавета Меткина называла задержание матери пятерых детей и участницы СВО первым подобным «вопиющим случаем».

В апреле 2025-го Копайгородская попросила правозащитников посодействовать помещению ее малолетних детей к ней в СИЗО. Меткина называла это решение «настоящей трагедией», которая, тем не менее, позволит «утолить боль материнского сердца и избавить от страданий детишек». По утверждению правозащитницы, в раннем возрасте дети не осознают, что находятся в тюрьме.