Лондон объявил пакет военной помощи на £752 млн (приблизительно 865 млн евро), включающий беспилотники украинского производства и системы ПВО. Пакет будет профинансирован за счет замороженных российских активов. Об этом говорится на сайте правительства Британии.
Министр обороны Великобритании Дэн Джарвис объявил о новом пакете военной помощи Украине на полях заседания министров обороны НАТО и встречи Контактной группы по обороне Украины (UDCG) в Брюсселе, где собрались представители почти 50 государств.
Ключевой элемент пакета — 150 000 беспилотников украинского производства, которые должны быть переданы до конца года. Дроны дополнят более 350 ракет и радаров ПВО, включая легкие многоцелевые ракеты LMM и наземные радарные системы.
Пакет финансируется из британского займа в рамках программы ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) объемом £2,26 млрд, обеспеченного доходами от замороженных российских суверенных активов.
Вот исправленный вариант с корректной пунктуацией и орфографией:
«Этот пакет дронов, ракет и радаров ПВО поможет защитить украинцев от шквала ударов Путина. Для меня честь приветствовать президента Зеленского на этой важной встрече», — заявил министр обороны Британии Дэн Джарвис.
Он отметил, что страна делает все возможное, чтобы оказать давление на Москву. В качестве примера он привел военную операцию по перехвату судна Smyrtos из так называемого «российского теневого флота».
Одновременно Британия берет на себя командование Многонациональными силами для Украины (MNF-U): генерал-майор Том Бейтман примет командование в следующем месяце. Его задача — координация поддержки Украины и подготовка к долгосрочному восстановлению украинских вооруженных сил в случае заключения мира.