Лондон объявил пакет военной помощи на £752 млн (приблизительно 865 млн евро), включающий беспилотники украинского производства и системы ПВО. Пакет будет профинансирован за счет замороженных российских активов. Об этом говорится на сайте правительства Британии.

Министр обороны Великобритании Дэн Джарвис объявил о новом пакете военной помощи Украине на полях заседания министров обороны НАТО и встречи Контактной группы по обороне Украины (UDCG) в Брюсселе, где собрались представители почти 50 государств.

Ключевой элемент пакета — 150 000 беспилотников украинского производства, которые должны быть переданы до конца года. Дроны дополнят более 350 ракет и радаров ПВО, включая легкие многоцелевые ракеты LMM и наземные радарные системы.

Пакет финансируется из британского займа в рамках программы ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) объемом £2,26 млрд, обеспеченного доходами от замороженных российских суверенных активов.