Правительство Великобритании расширило перечень санкций против России 297 позициями, говорится в уведомлении на его сайте. В список добавлены семь человек, 240 юридических лиц и 50 судов.

МИД Великобритании назвал этот санкционный пакет самым большим, принятым с первых месяцев военной операции на Украине.

Из российских компаний под ограничения попали структуры «Росатома», в том числе АО «Русатом Оверсиз», Транснефть и ООО «Газпром СПГ Портовая». Санкции коснулись Ступинской металлургической компании (СМК), ОБКМ имени И. И. Африкантова, Уральского дизель-моторного завода, производителя гидроакустического оборудования «Дальприбор».

Также в список вошли девять банков: «Аверс Банк», Точка Банк, Почта Банк, «Фора-Банк», «Ак Барс», «Ланта-Банк», «Синара Банк», «Абсолют Банк», Транскапиталбанк.

Среди попавших под санкции есть и иностранные компании: 142 из ОАЭ, 39 из Китая, три из Таиланда и две из Индии.

Также британские власти внесли в санкционные списки грузинские телеканалы Imedi TV и POSTV. В уведомлении правительства говорится, что эти каналы «распространяли намеренно вводящую в заблуждение информацию» об украинском конфликте.

Российские власти не раз заявляли о провале санкционной политики Запада и указывали, что ограничения наносят удар по самим странам, которые их вводят, и по мировой экономике. Президент Владимир Путин, выступая в декабре на инвестиционном форуме «Россия зовет!» сказал, что страна «чувствует внешнее давление», но «успешно справляется с этими вызовами».

20 февраля Reuters со ссылкой на дипломатические источники писало, что согласование 20-го пакета антироссийских санкций между странами Евросоюза застопорилось. Основные противоречия вызвали меры, затрагивающие интересы государств-членов в энергетике и финансовом секторе, а также предложения по ограничению сотрудничества с портами Грузии и Индонезии.