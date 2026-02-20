Согласование 20-го пакета антироссийских санкций между странами Евросоюза застопорилось, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Основные противоречия вызвали меры, затрагивающие интересы государств-членов в энергетике и финансовом секторе, а также предложения по ограничению сотрудничества с портами Грузии и Индонезии.

Брюссель рассчитывал утвердить новый санкционный пакет к 24 февраля — четвертой годовщине начала военных действий на Украине. Однако ряд стран выступил против отдельных инициатив Еврокомиссии. Италия и Венгрия отказались поддержать ограничения в отношении грузинского порта Кулеви, поскольку через него идет транзит азербайджанского газа, имеющего критическое значение для европейского рынка.

Греция и Мальта выразили сомнения в целесообразности санкций против индонезийских портов. Кроме того, Италия и Испания заблокировали предложение о рестрикциях против кубинского банка — единственного на острове финучреждения, работающего с иностранными валютами и обслуживающего дипмиссии и граждан ЕС.

Ключевые разногласия

Как писал Bloomberg, особо острую дискуссию вызвало предложение заменить действующий механизм потолка цен на российскую нефть полным запретом на предоставление морских услуг, включая страхование и фрахтование судов. Для реализации этой меры требуется координация с партнерами по G7, однако Соединенные Штаты пока не взяли на себя соответствующие обязательства.

Помимо энергетического блока, пакет включает санкции против экспорта в Кыргызстан промышленного оборудования и станков, которые, по подозрениям Брюсселя, могут перенаправляться в Россию. Еврокомиссия указывает, что с 2022 года поставки таких товаров из Европы в Кыргызстан выросли в восемь раз, а реэкспорт в Россию увеличился в десять раз.

Первый заместитель главы кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев, выступая на Мюнхенской конференции, назвал готовящиеся меры необоснованными. Он пояснил, что резкий рост статистических показателей объясняется эффектом низкой базы.

«Речь идет о действиях частных компаний и отдельных лиц, и мы стремимся пресечь нарушения. Это не является целенаправленной государственной политикой. Если нам предоставят доказательства, виновные компании понесут наказание», — заявил чиновник, добавив, что на конец февраля запланирована встреча представителей ЕС с киргизским правительством.

Содержание пакета

20-й санкционный пакет предусматривает расширение черного списка за счет компаний из Китая и других государств, подозреваемых в снабжении российского оборонного комплекса. Планируется также усилить давление на теневой флот и ввести ограничения против криптовалютных платформ и иностранных банков, помогающих обходить рестрикции.

Еврокомиссия предлагает полностью запретить криптовалютные операции с участием российских структур, чтобы лишить Россию возможности использовать цифровые активы в обход традиционной финансовой системы.

В пакет также включены санкции против «Башнефти» и восьми российских нефтеперерабатывающих заводов, а также запрет на реэкспорт компьютерной техники в Россию. Обсуждается введение ограничений на импорт соли, кремния, аммиака, пушнины и гальки.

На Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС и союзников наращивать санкционное давление, чтобы вынудить Москву к конструктивному диалогу.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала принятие 20-го пакета к 24 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон также подтвердил разработку новых ограничений. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль акцентировал, что цель новых мер — сокращение энергетических доходов России, нейтрализация теневого флота и блокировка схем обхода санкций.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывала государства-члены ускорить утверждение пакета. Встреча глав МИД стран ЕС, на которой планируется финальное согласование, назначена на 23 февраля. Возможны также дополнительные встречи послов в ближайшие дни. Для принятия документа необходимо единогласное одобрение всех 27 членов союза.