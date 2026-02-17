Предложения Еврокомиссии по 20-му пакету санкций против России столкнулись с сопротивлением со стороны ряда государств-членов Евросоюза. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, несколько стран выразили обеспокоенность мерами, направленными против иностранных портов и банков, которые, по данным Брюсселя, помогают Москве обходить существующие ограничения на продажу нефти.

Наибольшие дискуссии вызвали предложения ввести санкции против грузинского порта Кулеви и индонезийских портов. Против таких мер выступили Италия и Венгрия. Греция и Мальта также скептически отнеслись к идее ограничений для Индонезии. Кроме того, Италия и Испания не поддерживают санкции против одного из банков на Кубе.

По словам источников, нежелание Рима бить по порту Кулеви связано с тем, что через него осуществляется транзит азербайджанского газа — важного для Европы энергоносителя. Что касается кубинского банка, то он является единственным на острове финансовым учреждением, работающим с иностранной валютой, и обслуживает дипломатов и граждан ЕС.

Отдельные разногласия касаются предложения заменить действующий потолок цен на российскую нефть на полный запрет на предоставление морских услуг, включая страхование и транспортировку. Однако эта инициатива требует согласования со странами G7, при этом США пока не дали по ней обязательств.

В Еврокомиссии настаивают, что новый пакет призван еще больше сократить нефтяные доходы России и усилить давление на Москву. Ожидается, что санкции будут утверждены в феврале, однако для этого необходимо единогласное одобрение всех 27 стран ЕС.

Помимо энергетического сектора, новый пакет предусматривает ограничения на экспорт в Кыргызстан станков и радиооборудования, которые, как подозревают в Брюсселе, могут перенаправляться в Россию для военных нужд. Согласно данным ЕС, с 2022 года экспорт таких товаров из Европы в Кыргызстан вырос в восемь раз, а реэкспорт из самой республики в Россию увеличился на 1000 процентов.

Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности назвал предлагаемые меры несправедливыми. Он пояснил, что рост торговых показателей связан с эффектом низкой базы.

«Это действия частных компаний, некоторых частных лиц, и мы пытаемся это остановить. Это не единая целенаправленная политика государственных агентств. Если мы получим доказательства нарушений, компании будут наказаны и ограничены», — заявил он, добавив, что встреча представителей ЕС и правительства Кыргызстана запланирована на конец февраля.

Помимо этого, 20-й пакет санкций предполагает внесение в черный список новых компаний из Китая и других стран, подозреваемых в поставках для российской оборонной промышленности, а также расширение списка теневых судов и ограничения против операторов криптовалют и иностранных банков, помогающих обходить санкции.

В Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС и союзников продолжать усиливать санкционное давление, чтобы заставить Россию серьезно отнестись к мирным переговорам.