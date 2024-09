Британская Королевская прокуратура официально объявила о прекращении уголовного дела в отношении бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, сообщает информационное агентство News 3.

В прокуратуре пояснили, что это решение было принято из-за отсутствия «реалистичных перспектив осуждения» Вайнштейна. «Мы настоятельно призываем всех потенциальных жертв сексуального насилия обращаться в правоохранительные органы и сообщать о своих случаях. Мы будем инициировать уголовные дела в тех случаях, где будут соблюдены юридические критерии», — отметили представители прокуратуры.

Ранее прокуратура уполномочила правоохранительные органы выдвинуть обвинения против Вайнштейна в связи с иском о домогательствах, которые предположительно имели место в Лондоне в 1996 году.

В настоящее время Вайнштейн находится под стражей в Нью-Йорке, ожидая повторного суда по обвинениям в изнасиловании и домогательствах, касающимся событий на Манхэттене.

Скандал вокруг Вайнштейна начался в октябре 2017 года. Тогда газеты The New York Times и The New Yorker рассказали о неоднократных случаях сексуальных домогательств продюсера к голливудским актрисам, в том числе к Гвинет Пэлтроу, Анджелине Джоли, Розанне Аркетт, Азии Ардженто и Мире Сорвино.

Полиция Нью-Йорка возобновила дело о сексуальном насилии, связанное с событиями 2004 года. По словам актрисы Лусии Эванс, тогда Вайнштейн принудил ее к оральному сексу. Затем продюсера уволили из The Weinstein Company, которую позже решили переименовать. Через несколько дней от него ушла жена Георгина Чапман. Вайнштейна исключили из Британской киноакадемии (BAFTA) и лишили Ордена Почетного легиона — высшей награды страны.

В общей сложности более 90 женщин обвинили Вайнштейна в изнасилованиях, сексуальном насилии или домогательствах. Продюсер отрицает все предъявленные обвинения и утверждает, что никогда не вступал в сексуальные отношения без взаимного согласия.

В апреле 2024 года апелляционный суд Нью-Йорка отменил вынесенный четырьмя годами ранее обвинительный приговор Вайнштейну за изнасилование. Сейчас он отбывает 23-летний срок наказания в исправительном учреждении.