Апелляционный суд штата Нью-Йорк отменил приговор, вынесенный в 2020 году американскому продюсеру Харви Вайнштейну по делу о сексуализированном насилии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter с ссылкой на заявление суда.

Суд постановил, что судья Джеймс Берк нанес вред Вайнштейну своими решениями, в том числе разрешив женщинам, не проходившим свидетелями по делу, давать показания.

«Мы пришли к выводу, что суд первой инстанции ошибочно допустил показания о не предъявленных обвинениях, якобы имевших место ранее сексуализированных действиях в отношении лиц, не являющихся заявителями по основным преступлениям, поскольку эти показания не преследовали никакой существенной цели, не связанной с предрассудками», — говорится в постановлении, написанном судьей Дженни Риверой.

Однако в 2023 году, режиссер также был приговорен в Лос-Анджелесе к 16 годам тюремного заключения по обвинению в сексуализированном насилии и домогательствах, поэтому он все еще остается в тюрьме. Как нынешнее решение повлияет на его приговор, не уточняется.

«Мы все очень усердно работали, и это огромная победа для каждого обвиняемого по уголовному делу в штате Нью-Йорк», — отреагировал адвокат продюсера по апелляционному делу Артур Айдала.

В заявлении группы обвинителей Вайнштейна, говорится, что такие «новости не только удручающие, но и глубоко несправедливые». «Но это решение не умаляет достоверности нашего заключения», — отметили обвинители.

В феврале 2020 года Вайнштейн был признан виновным в сексуальном насилии третьей степени в деле с актрисой Джессикой Манн и в преступном сексуальном насилии первой степени в деле с бывшей ассистенткой продюсера Мириам Хейли. За эти преступления суд назначил продюсеру наказание в виде 23 лет лишения свободы.

В 2017 году в ходе скандала, вызванного обвинениями Вайнштейну, появилось движение MeToo, направленное против сексуализированного насилия и харассмента.