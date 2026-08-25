Аномальные дожди в июне и июле уничтожили часть урожая арабики в ключевых кофейных регионах Бразилии и ухудшили качество собранных зерен, пишет Bloomberg. Это может ограничить поставки высококачественного кофе в Европу и повысить закупочные цены для импортеров и обжарщиков.

Сильнее всего пострадал регион Серраду-Минейру в 600 километрах от Сан-Паулу. По данным метеослужбы Vaisala, осадков там выпало в 2,5-5 раз больше нормы, местами — в восемь раз больше.

«В этом сезоне с деревьев смыло в среднем 20% урожая против обычных 5—7%», — сообщил гендиректор кооператива Expocacer (представляет более 800 производителей) Симан де Лима. По его словам, вторая волна дождей в июле залила уже разложенный для сушки кофе, и часть зерен пришлось сушить заново, что дополнительно снизило их качество.

Из-за длительного контакта с влажной почвой в зернах развиваются процессы нежелательной ферментации, что придает напитку затхлый и плесневелый привкус, отметил де Лима.

Фьючерсы на арабику выросли примерно на 35% с июня. Бразильский кофе высокого качества на физическом рынке продается с премией до 15 центов за фунт к нью-йоркским фьючерсам, сообщили четыре брокера. В Rabobank отмечают, что качество опавших ягод неизбежно ниже.

По данным StoneX, европейские импортеры и обжарщики начали переориентироваться на кофе из Центральной Америки — Гондураса, Гватемалы, Коста-Рики и Никарагуа, чтобы компенсировать нехватку бразильской арабики. В июле экспорт арабики из Бразилии составил около 1,82 миллиона мешков — на 8,7% меньше, чем годом ранее, тогда как поставки робусты выросли на 84,4%. Запасы сертифицированной арабики на складах ICE остаются низкими.

Дополнительный риск — вероятность очень сильного Эль-Ниньо в конце 2026 — начале 2027 года превышает 90%, сообщает Reuters. Более теплая погода может снизить риск заморозков для текущего урожая, но будущая жара и засуха способны навредить следующему.

Экономист и геоэкономический аналитик Федерального университета Параны Артур Павецци в комментарии RTVI отметил, что импорт покрывает менее 0,5% внутреннего потребления кофе в Бразилии, поэтому проблемы с урожаем влияют одновременно на экспорт и внутренний рынок.

«Даже при обильном урожае в Бразилии может возникнуть заметный дефицит высококачественного кофе арабика», — считает Павецци.

По его словам, в июле молотый кофе в Бразилии подешевел более чем на 17% к июлю 2025 года, но недавние дожди и риски Эль-Ниньо способны частично остановить это снижение.

«Если проблема останется сосредоточенной в сегменте кофе более высокого качества, ее влияние на среднего потребителя может быть относительно ограниченным. Однако если ценовое давление распространится на большую часть предложения, снижение розничных цен на кофе в Бразилии, вероятно, замедлится», — заключил аналитик.