Казахстан начнет принимать российскую нефть для переработки на своем НПЗ «Конденсат» с последующим частичным возвращением нефтепродуктов в Россию. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в правительстве республики, передает «Интерфакс».

По его словам, Астана получила официальное обращение от российского Минэнерго.

«На сегодняшний момент у нас договоренность есть, что до 30% будет оставаться в Казахстане востребованных нефтепродуктов: бензин и дизеля, остальное [70%] будет отправляться в Россию», — заявил Аккенженов.

НПЗ «Конденсат» расположен в городе Аксай Западно-Казахстанской области рядом с Карачаганакским нефтегазоконденсатным месторождением. После перехода месторождения в управление консорциума иностранных компаний завод долгое время оставался незагруженным, так как стороны не смогли договориться о цене, пишет телеграм-канал «Нефть и Газ Казахстана».

В 2017 году «Конденсат» нарастил мощность с 650 тыс. до 850 тыс. тонн перерабатываемого сырья в год. В 2024 году была достигнута договоренность, что нефть на казахстанский завод будет поставлять российская компания «Танеко» (Татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс) из группы компаний «Татнефть».

В июне 2026 года казахстанское издание Kursiv Media сообщало, что «Конденсат» может столкнуться с нехваткой сырья и вынужденной остановкой работы после начала атак украинских беспилотников на российские НПЗ, включая «Танеко».

В конце июля в Минэнерго Казахстана заявили Reuters, что Астана и Москва обсуждают схему переработки российской нефти на заводах республики, чтобы обеспечить стабильную загрузку НПЗ и внутреннее снабжение. Ведомство уточнило, что полученные нефтепродукты планируется продавать на внутреннем рынке страны и частично поставлять обратно в РФ.

В публикации отмечалось, что Казахстан сталкивается не только с нехваткой поставок сырья, но и перебоями в экспорте собственной нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) под Новороссийском в Краснодарском крае РФ. Этот маршрут обеспечивает более 80% экспорта республики.

Аккенженов на брифинге сказал, что потери Казахстана в добыче нефти из-за атак на КТК составят 3,5 млн тонн, передает ТАСС. По его словам, отгрузки по системе консорциума сейчас осуществляются в нормальном режиме, однако план по нефтедобыче на 2026 год будет снижен с 98 млн тонн до 96 млн тонн.

19 августа вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия начала закупать топливо за рубежом. В тот же день Петербургская биржа провела первые продажи импортного бензина. Предположительно, на торги была выставлена партия топлива из Индии, которая прибыла в Мурманск в начале августа, но не отгружалась из танкеров из-за высокой стоимости.

Россия также импортирует топливо из Беларуси. Как ожидается, до конца августа в РФ поступит первая партия бензина из Турции, сообщил «Коммерсантъ».