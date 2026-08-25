Замминистра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян является наиболее вероятным кандидатом на пост нового посла республики в России. Об этом пишет газета Past со ссылкой на источники.

Сафарян курирует во внешнеполитическом ведомстве евразийское направление, у него «нормальные» отношения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными российскими политиками и дипломатами, утверждает газета.

Официальных комментариев на этот счет не поступало.

На прошлой неделе армянский портал ArmLur сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен отозвать посла в Москве Гургена Арсеняна якобы из-за недовольства его работой. В частности, отмечалось, что дипломат «не может нормализовать напряженные армяно-российские отношения».

Источники газеты «Грапарак» объяснили отзыв Арсеняна тем, что его взгляд на отношения двух стран не вписывается в проводимый Ереваном курс. По данным издания, посол призывал «прекратить демарши против России» и вернуться к конструктивной работе, что якобы «разозлило» армянские власти.

Сам Арсенян в разговоре с URA.RU назвал слухами и сплетнями публикации о своем увольнении. Он отметил, что Пашинян не делал никаких заявлений на этот счет.