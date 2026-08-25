Планы администрации президента США по аннулированию до 200 тысяч туристических и деловых виз иностранцев, обратившихся с запросом о получении убежища, практически не затронут россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

«Учитывая, что новые туристические и деловые визы россиянам почти не выдавались, под это нововведение могут попасть только те, у кого виза была получена до 2022 года и кто уже находится в США и подал прошение об убежище. Для абсолютного большинства российских туристов или деловых путешественников эта новость неактуальна», — рассказали в пресс-службе ассоциации.

По информации Associated Press, в ближайшие недели Госдепартамент США объявит об аннулировании неиммиграционных виз B1 (деловая) и B2 (туристическая), которые были выданы в период с 2016 по 2026 год лицам, подавшим заявления на получение убежища.

Официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что аннулирование виз иностранцев, заявивших о краткосрочном пребывании в стране, а затем подавших заявления на получение убежища для постоянного проживания, планируется проводить на постоянной основе.

Как отмечает агентство со ссылкой на американских чиновников, аннулирование виз не означает автоматической депортации их владельцев. В то же время держатели, чьи дела о предоставлении убежища находятся на рассмотрении, потеряют статус лиц, находящихся в стране с деловыми или туристическими целями.

Выдача большинства неиммиграционных виз россиянам была приостановлена или ограничена властями США в 2022 году. Консульские отделы американского посольства в России работают в ограниченном режиме. В АТОР отметили, что предоставление неиммиграционных виз США гражданам России за границей также затруднено.