В Туле задержали гендиректора научно-производственного центра (НПЦ) беспилотных авиасистем (БАС) «ТулаДрон» Евгения Григорьева, узнали «Тульские новости» из собственных источников.

Задержание произошло еще 14 августа — с этого дня он не появлялся на рабочем месте, но сотрудники не знали, что произошло. 21 августа издание сообщало, что его исчезновение связывают с возможными проблемами с законом, но официальных данных о каком-либо расследовании и аресте нет до сих пор.

По данным источников «Тульских новостей», против Григорьева возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за что ему грозит до 10 лет лишения свободы. Топ-менеджера отправили под стражу на два месяца, говорится в публикации. Согласно УК, особо крупным размером признается сумма в 1 млн рублей и более.

Как отмечает издание, в июле 2025 года губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что на создание НПЦ «ТулаДрон» направили свыше 1 млрд рублей, из которых 700 млн рублей составили федеральные средства. На тот момент уже велась «активная закупка оборудования».

В сентябре 2025 года Миляев сообщил, что проект НПЦ «успешно реализуется» и будет запущен до конца декабря. Он добавил, что уменьшать масштабы «ТулаДрона» не планируется и заверил, что для запуска центра средств достаточно.

Согласно открытым базам данных, АНО «НПЦ БАС „ТулаДрон“» основано 27 ноября 2023 года в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Евгений Григорьев руководит компанией с 21 ноября 2024 года. Данные об учредителях и структуре собственности отсутствуют. Штатная численность сотрудников, а также сведения о филиалах и представительствах не раскрыты. Центр получил лицензию в конце 2025 года. Его выручка и прибыль за тот год равны нулю, но базы отмечают, что это характерно для начального этапа работы. На сайте «ТулаДрон» указано, что он входит в топ-10 крупнейших НПЦ беспилотных авиасистем в России. Сам Евгений Григорьев, судя по базам, не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и является руководителем единственной организации. Начало его деятельности, по данным ЕГРЮЛ, датировано 6 июля 2023 года.

В июле по делам о растрате и мошенничестве в особо крупном размере были арестованы замглавы управления беспилотных систем Минпромторга Алла Половченя, глава ГК «ЭФКО» Валерий Кустов и несколько других топ-менеджеров компании. По данным СМИ, их уголовное преследование связано с махинациями при производстве гражданских беспилотников.

В начале августа суд в Москве отправил под стражу действующего и бывшего гендиректоров компании-производителя беспилотных систем ООО «Дрон Солюшнс» Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалию. Им предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), подробности дела неизвестны.