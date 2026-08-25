На строящемся Амурском газохимическом комплексе (АГХК) в Амурской области произошел пожар, сообщила пресс-служба предприятия. По ее данным, госпитализированы пять человек. Телеграм-каналы пишут об одном погибшем и почти 90 пострадавших. Видеокадры с места происшествия публикует 360.ru.

Обновление. В результате взрыва на АГХК погиб один человек — гражданин Китая, который был сотрудником подрядной организации, сообщили в пресс-службе комплекса. По данным РЕН ТВ, число погибших выросло до пяти. Как уточнили в Минздраве, в результате ЧП пострадал 131 человек; госпитализированы 19 человек, шесть из них — в тяжелом состоянии, передает «Интерфакс». Ликвидация очага возгорания продолжается, указали в АГХК. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

По предварительным данным, пожар произошел на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, говорится в телеграм-канале АГХК. Создана комиссия для расследования причин инцидента. Специалисты мобильных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха.

Оборудование, находящееся в пусконаладочных работах, остановлено. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет, утверждают в АГХК.

В компании сообщили, что пять человек, включая сотрудников организаций-подрядчиков, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Уточняется, что медицинская помощь также оказана пострадавшим, обратившимся с легкими повреждениями. Их число не называется.

Позже в АГХК сообщили, что очаг возгорания на площадке строительства локализован. Рисков дальнейшего распространения огня нет, ведется контролируемое выгорание остатков технологических газов.

РЕН ТВ и «112» называют причиной случившегося взрыв бочки с метанолом. По данным каналов, один человек погиб, шестеро находятся в тяжелом состоянии. Общее число пострадавших, как утверждают паблики, составило 87 человек.

Собеседник РЕН ТВ также рассказал, что, по предварительным оценкам, площадь пожара составила около 2 тыс. квадратных метров.