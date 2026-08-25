Клинский городской суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима местного жителя, признав его виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области. По данным «МК», осужденный — отставной полковник Федеральной службы охраны (ФСО).

В сообщении суда говорится, что убийство был совершено в доме Ганина А.В. «МК» уточняет, что инцидент произошел в апреле 2025 года в деревне Каменка Клинского района.

У Ганина случился конфликт с ранее знакомым К., который оказывал ему услуги по обустройству банного помещения. «МК» называет К. наемным рабочим и гастарбайтером, к которому силовик «и раньше обращался по мелочам».

Ганин разработал план убийства рабочего и отключил камеры видеонаблюдения в своем доме. После этого, вооружившись «двумя видами неустановленного оружия», владелец дома не менее четырех раз выстрелил в мужчину, а также нанес ему не менее двух ударов в голову неустановленным орудием. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

«С целью сокрытия следов преступления, Ганин А.В., убедившись, что за ним никто не наблюдает, избавился от оружия, орудия, используемого в качестве оружия, и мобильного телефона потерпевшего, а тело последнего вывез в овраг в городском округе Клин», — говорится в сообщении.

Как пишет «МК», отставной полковник вывез тело мужчины на своей «Тойоте» на свалку в районе кладбища в соседней деревне. Родственники погибшего стали разыскивать его и сообщили в полицию.

«Поначалу стражи порядка не смогли попасть в дом полковника — он их не пустил. Однако под тяжестью улик он все же сознался», — сообщает «МК».

Ранее в Москве был найден мертвым 83-летний генерал-майор ФСБ в отставке, бывший заместитель министра по налогам и сборам Игорь Лаптев. По данным «МК», он покончил жизнь самоубийством.