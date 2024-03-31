Чемпион России по скейт‑кроссу Роман Богрец умер в возрасте 36 лет, сообщается на сайте Федерации роллер-спорта России. Спортсмен получил несовместимые с жизнью травмы на соревнованиях в Санкт-Петербурге 30 марта.

Как сообщили в Федерации роллер-спорта, 30 марта Богрец получил «серьезные травмы» во время квалификационного заезда в рамках этапа Кубка федераций по кроссу на роликовых коньках. Портал 78.ru уточнил, что состязание проходило в петербургском клубе «Жесть». По информации издания, Богрец врезался в ограждение, получив тяжелую сочетанную травму головы и груди.

На видео заезда, опубликованном «Фонтанкой», видно что в ходе заезда на скорость с препятствиями Богрец потерял равновесие, затем его ноги отвело в сторону, после чего спортсмен на большой скорости влетел в бетонную конструкцию. В Федерации роллер-спорта отметили, что во время заезда спортсмен находился в полном комплекте защитной экипировки, предусмотренном регламентом мероприятия.

На соревнованиях присутствовали медики, которые оказали Богрецу первую помощь.

«Сначала у них было подозрение на перелом шейных позвонков, и врач начала оказывать пострадавшему сердечную стимуляцию», — пишет 78.ru.

Из-за тяжести полученных травм были вызваны две бригады скорой реанимационной помощи. По данным «Фонтанки», спортсмена отвезли в больницу в состоянии клинической смерти с тяжелой травмой головы и груди, переломом ребер, проникающим в легкое.

Примерно через два часа после госпитализации Богрец умер в больнице.

«Горький исход этого несчастного случая стал неожиданностью и шоком для всех нас. Федерация роллер-спорта России выражает глубокие соболезнования родным и близким Романа. Мы скорбим вместе с вами», — заявили в федерации.

В сообщении организации Богрец назван одним из лучших роллеров России, который воспитал множество юных спортсменов в роллер-спорте по направлениям фрискейта и скейт-кросса.

«Сам много тренировался и выступал, являлся образцом подражания для многих спортсменов. За его выступлениями в кроссе всегда следили все юные участники — настолько они были быстрыми, легкими и эффектными», — говорится в публикации.