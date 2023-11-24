Число акушеров-гинекологов в 40 российских регионах оказалось минимальным с 2004 года, свидетельствуют данные портала государственной статистики. Сильнее всего количество врачей этого профиля сократилось в Смоленской, Ивановской, Курганской, Амурской областях и Пермском крае. Там за последние 18 лет акушеров стало меньше на 29 и более процентов. Каких еще врачей недосчитались в российских регионах — в материале RTVI.

Число акушеров-гинекологов в среднем по России с 2004 года по 2022 год выросло на 1%. При этом в 60 регионах наблюдалась сокращение, а в 40 из них количество врачей этого профиля в 2022 году стало минимальным за последние 18 лет. В их числе, помимо указанных выше, — Забайкальский (-27%) и Алтайский края (-26%), Оренбургская (-24%), Ярославская (-24%) и Курская области (-24%).

Прирост врачей наблюдался в 25 регионах. Среди них — Ингушетия (+76%), Чечня (+68%) и Московская область (+57%).

Число врачей-педиатров в среднем по России за последние 18 лет уменьшилось на 10% — c 69 тыс. до 62 тыс. человек. В 34 регионах штат педиатров достиг минимума с 2004 года.

В их числе Псковская (-45%), Мурманская (-43%), Костромская (-42%) и Ивановская (-41%) области, Республика Карелия (-40%), Орловская (-36%), Архангельская (-36%), Новгородская (-34%), Саратовская (-34%) области и Республика Коми (-33%).

Больше педиатров стало в 16 регионах. Среди них — Ингушетия (109%), Чеченская республика (108%), Ненецкий автономный округ (47%), Республика Тыва (35%), Республика Алтай (26%), Московская область (26%), Санкт-Петербург (24%), Сахалинская (20%) и Тюменская (19%) области, Республика Дагестан (18%).

В среднем по России тоже стало меньше и неонатологов — врачей, которые занимаются лечением и профилактикой целого ряда патологий новорожденных. Статистика ведется с 2011 года, и по 2022-й число неонатологов уменьшилось на 6% — c 6000 до 5600 человек.

Меньше таких врачей стало в 55 российских регионах, в 31-м из них число неонатологов стало минимальным с 2011 года. В частности, в Республика Коми (-43%), Омской области (-37%), Севастополе (данные с 2014-го, -36%), Тверской области (-36%), Хабаровском крае (-36%).

В то же время неонатологов стало больше в 27 регионах, среди которых:

Чукотский автономный округ (150%);

Республика Тыва (69%);

Калужская область (58%);

Калининградская область (52%);

Московская область (40%).

Почему в регионах стало меньше женских и детских врачей

Падение числа врачей-акушеров наблюдается на фоне общего снижения рождаемости в России. Так, в 2004 году на одну женщину приходилось 1,34 рождения. Максимальная рождаемость в 2000-х наблюдалась в 2015-м — 1,78. А в 2022 году показатель опустился до 1,42.

Акушер-гинеколог и эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева связывает тот факт, что в регионах становится меньше женских и детских врачей, с тем, что рождаемость стала ниже, чем была в прежние годы:

“Сейчас в репродуктивном возрасте находится малочисленная когорта населения. Это те, кто родились в конце 80-х-начале 90- х, и их меньше практически на 40%, чем в предыдущих поколениях”.

Еще одна причина, по мнению Ерофеевой, заключается в том, что видоизменяется фонд акушерских коек.

“Отдельно стоящие родильные дома закрываются, их переводят как акушерские гинекологические отделения в многопрофильные больницы. И стали создаваться перинатальные центры, которые берут на себя всю основную нагрузку по оказанию акушерской помощи населению”, — добавила она.

Из-за низкой рождаемости врачей нужно меньше, поэтому количество учащихся по соответствующим программам, в интернатурах и в клинических ординатурах может стать меньше, полагает эксперт.

“Но вообще я бы держала руку на пульсе, потому что в любой момент эти цифры могут измениться и планы могут измениться. Одно ясно, что до 2027-2030 года тенденция сохраняется вот такой, родов меньше”, — резюмировала она.