На переговорах Украины и США в Берлине, которые в понедельник продолжатся второй день, центральное место займет вопрос гарантий безопасности, которых требует Киев от западных союзников. Об этом сообщает Bloomberg.

Как ожидается, во встрече украинского президента Владимира Зеленского со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером также примут участие около 10 европейских лидеров, пишет агентство.

К ним также присоединятся генсек НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Зеленский, Уиткофф и Кушнер накануне провели за столом переговоров больше пяти часов. Примерно столько же времени 2 декабря американские представители говорили в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, его помощником Юрием Ушаковым и спецпредставителем главы государства по международному сотрудничеству Кириллом Дмитриевым.

Издание Kyiv Post посчитало наиболее значимым сигналом из Берлина заявление Зеленского о готовности Украины отказаться от закрепленного в Конституции стремления в НАТО. Вместо этого Киев настаивает на юридически обязывающих двусторонних гарантиях со стороны США, Европы и других союзников, таких как Канада и Япония.

Как написал Kyiv Post со ссылкой на западных чиновников, Зеленский в Берлине потребовал гарантий безопасности в качестве предварительного условия для любой окончательной мирной сделки. США, в свою очередь, предложили многоэтапный подход, при котором эти гарантии были бы окончательно согласованы лишь со временем, однако Киев к такой формулировке относится «с осторожностью», говорилось в статье.

По данным источника Bloomberg, cтороны также обсудили в воскресенье территориальный вопрос в свете американской поддержки требования России о выводе украинских войск из районов Донбасса, которые еще остаются под их контролем. Зеленский, по словам источника, неоднократно отвергал это требование. Вместе с европейскими союзниками он настаивает на прекращении огня вдоль линии соприкосновения.

Несмотря на нерешенные ключевые вопросы, Уиткофф сообщил по итогам воскресной встречи, что Украина и США достигли «значительного прогресса».

Первый замглавы комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа положительно оценил слова американского спецпосланника и выразил надежду, что «этот прогресс реальный, а не срежиссированный заранее». Он отметил, что нужно внимательно следить не за сказанным вслух, а за тем, что будет написано на бумаге.

Ранее в понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин «открыт к серьезному миру», но «абсолютно не открыт для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек». Так он ответил на вопрос о том, считают ли в Кремле возможным достичь мирного соглашения к 25 декабря, когда отмечается западнохристианское Рождество. Дональд Трамп ранее отмечал, что рассчитывает на это.