Президент России Владимир Путин «открыт к серьезному миру», но для него неприемлемы никакие «искусственные временные передышки». Так его пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на вопрос, считают ли в Кремле возможным прийти к согласованной позиции по мирному урегулированию к 25 декабря, как рассчитывает американский президент Дональд Трамп.

Песков сказал, что говорить о каких-то сроках было бы сейчас «самым неблагодарным делом».

«Здесь можно говорить только за российскую сторону, за президента Путина. Он открыт к миру, к серьезному миру, к серьезным решениям. И он абсолютно не открыт для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек», — сказал он (цитата по аудиозаписи «Маяка»).

В Кремле уверены, что Трамп «хочет украинского урегулирования» и «искренне работает» над ним, заявил Песков. Усилия в этой связи прикладывает вся команда главы Белого дома, и в Москве «высоко ценят» эти усилия, продолжил он.

Комментируя проходящие в Берлине переговоры между американскими представителями и президентом Украины Владимиром Зеленским, пресс-секретарь Путина сказал, что пока никаких обменов мнениями с переговорщиками США в Москве не ведется.

«Вот уже после того, как они завершат свою часть работы, мы будем ожидать, что от наших американских собеседников мы получим то видение, которое сегодня обсуждается в Берлине», — ответил он.

Одним из краеугольных вопросов мирного урегулирования Песков назвал гарантии невступления Украины в НАТО.

«Конечно же он подлежит особому обсуждению на фоне основных. В этом и заключается переговорный процесс, который мы не хотим вести в мегафонном формате», — сказал он.

Зеленский заявил 14 декабря, что Украина готова отказаться от закрепленного в Конституции стремления вступить в НАТО, если получит надежные гарантии безопасности от США и стран Европы.

На переговорах в Берлине украинский лидер потребовал гарантий безопасности в качестве предварительного условия для любой окончательной мирной сделки, однако США предложили многоэтапный подход, предусматривающий согласование гарантий в течение периода времени, узнала Kyiv Post. По данным издания, к такому последовательному подходу киевские власти относятся «с осторожностью».

Переговоры в столице Германии между Зеленским, спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером продолжатся в понедельник, 15 декабря. С Путиным и другими российскими представителями Уиткофф и Кушнер говорили в Кремле 2 декабря.