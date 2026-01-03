После удара США и захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, власть в стране по Конституции должна перейти к вице-президенту Делси Родригес. В то же время, оппозиция внутри Венесуэлы, которая считает законным президентом изгнанного политика Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, с большой долей вероятности воспримет произошедшее как шанс для активных действий. Телеканал CNN опубликовал три возможных сценария дальнейшего развития событий.

В случае, если ситуация будет разворачиваться в рамках действующего законодательства страны, пишет журналист Тим Листер, и властям удастся без помех реализовать 233 статью Конституции, Делси Родригес в течение 30 дней объявит новые выборы, а избранный глава государства будет исполнять свои обязанности на протяжении шести последующих лет.

Второй сценарий предусматривает крушение действующей системы власти и массовые отставки или даже бегство высокопоставленных лиц. В этом случае наиболее вероятным автор материала CNN считает приход ко власти Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, участвовавшего в президентских выборах 2024 года.

В настоящий момент Уррутиа находится в изгнании на территории Испании. Его поддерживает лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо, сторонница президента США Дональда Трампа, которая ранее называла эскалацию единственным возможным способом заставить Мадуро осуществить транзит власти.

В декабре Мачадо также заявила, что Гонсалес предложил ей стать вице-президентом в его администрации, которой будет подчиняться «подавляющее большинство» сотрудников правоохранительных органов и вооруженных сил страны, отмечает Листер.

Третьим вариантом развития событий, по его мнению, может стать военный переворот. Говоря об этой вероятности, журналист обратил внимание на видеообращение министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса, который призвал народ и военных оказать сопротивление США после агрессии в отношении Венесуэлы.