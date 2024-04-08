Западным СМИ даны указания не упоминать количество жертв теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее, считает Министерство иностранных дел России. Дипломатическое ведомство называет это организованной «чиновниками США, Великобритании и Евросоюза» «пиар-компанией», чтобы «отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов» произошедшего.

«Редакциям ведущих западных изданий даны конкретные указания по закреплению в информационном пространстве собственной версии событий вокруг теракта в Красногорске о причастности группировки ИГИЛ* (запрещена в России) к его организации», — говорится в заявлении российского ведомства.

МИД утверждает, что западные СМИ не допускают демонстрацию «сочувствия и гуманизма в отношении русского народа». «Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее», — подчеркнуло министерство.

Версия об «украинском следе» теракта в «Крокусе»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и устроили стрельбу, а также подожгли концертный зал. Погибли 144 человека, пострадали более 500.

По уголовному делу о теракте арестованы 11 человек. 23 марта президент России Владимир Путин говорил, что при попытке скрыться исполнители теракта двигались в сторону Украины, где для них «было подготовлено “окно” для перехода государственной границы».

Позднее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что первичные данные по теракту в «Крокусе» подтверждают украинский след. Кроме того, он утверждал, что в организации вооруженного нападения участвовали США и Великобритания. По его словам, они были заинтересованы в произошедшем, поскольку стремились «раскачать ситуацию» в России и посеять панику в обществе.

«Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так и западные спецслужбы. Нам известно, что Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока», — сообщил директор ФСБ.

Уверенность, что за терактом стоит Киев, 26 марта выразил и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, председатель Госдумы Вячеслав Володин также говорил, что за террористами стоят «кровавый режим Украины, Вашингтон, Брюссель».

29 марта в Следственном комитете (СК) заявили, что в распоряжении следствия есть «подтвержденные данные» о том, что исполнителям теракта в «Крокусе» поступали «значительные денежные суммы» и криптовалюта из Украины. На следующий день ведомство сообщило, что обвиняемые в совершении теракта рассказали, что их действия через Telegram координировал некий мужчина, а после теракта преступникам якобы надо было прибыть в Киев за «вознаграждением».

7 апреля Первый канал и «Россия 1» показали в эфире своих новостных передач кадры допроса четверых обвиняемых, которых следствие считает непосредственными исполнителями атаки на «Крокус». На вопрос о том, какие дальнейшие планы после совершения теракта в «Крокусе» были у нападавших, один из обвиняемых — Далерджон Мирзоев — ответил: «В сторону Киева». Другой обвиняемый — Мухаммадсобир Файзов — утверждает, что каждому из группы обещали выплатить по 1 млн рублей после пересечения границы с Украиной.

Среди прочего, Первый канал со ссылкой на данные ФСБ указал, что с украинской стороны для террористов готовили два «коридора», которые позволяли перейти границу — российские спецслужбы зафиксировали активность украинских военных по разминированию рядом с приграничными поселками Чуйковка и Сопыч Сумской области. Как отмечает «Россия 1», соответствующие действия военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) и офицеры украинских спецподразделений производили во время движения обвиняемых по трассе М-3.

Машина с обвиняемыми, по данным телеканала, ехала со скоростью под 170 км/ч. Задержали ее за 141 км до российско-украинской границы. Первый канал на основе полученных ФСБ данных сделал вывод о «непосредственном участии украинской стороны» в подготовке теракта в «Крокусе».

Украинские власти и страны Запада отрицают участие Киева в вооруженной атаке на «Крокус». Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство»*. Газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации США писала, что за атакой мог стоять афганский филиал игиловцев* — группировка «Вилаят Хорасан»*.

*запрещенная в России террористическая группировка