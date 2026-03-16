На Москве-реке два человека, катаясь на каноэ, столкнулись с речным электросудном «Шмелевка», сообщает столичная межрегиональная транспортная прокуратура. По данным «112», один пассажир погиб, другой смог выбраться.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что инцидент произошел утром в районе плавучего причала «Парк Фили». По его словам, два человека катались на каноэ и попали под винты, когда трамвай сдавал назад.

В результате один из них смог выбраться на сушу, а второй пропал. По данным «112» и Mk.ru, он погиб. Источник в правоохранительных органах сообщил RT, что выживший сильно пострадал: у него порезы от винтов суда. На месте происшествия работают спасатели, правоохранители и сотрудники ГКУ МГПСС.

В 10:10 Дептранс сообщал, что причал «Парк Фили» 1-го маршрута временно не работает по техническим причинам. В 10:32 ограничения были сняты. Позже в ведомстве уточнили, что на момент столкновения на каноэ находилось двое людей, а на «Шмелевке» пассажиров не было.

По данным Дептранса, пассажиры байдарки спровоцировали столкновение с речным транспортом, поскольку нарушили правила передвижения, оказавшись в судоходной части акватории реки. В отношении инцидента будет проведено расследование. Транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.