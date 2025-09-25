Вечером 24 сентября аэропорту Шереметьево произошло столкновение двух самолетов во время руления. На ВПП задели друг друга Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» и Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines.

Российский борт готовился выполнять рейс FV6097 Москва — Петербург, Китайский Airbus A330 собирался вылетать в Пекин (рейс HU7986).

У “Суперджета” повреждена хвостовая часть, в которую врезалось крыло второго лайнера. В результате происшествия никто не пострадал. После проведения технического осмотра оба борта были временно отстранены от полетов.

Всех 264 пассажиров рейса «Москва-Пекин» было решено разместить в гостиницах для отдыха и ожидания вылета. Пассажиров российской авиакомпании доставили в Санкт-Петербург резервным бортом.

Росавиация сформировала комиссию для расследования причин аварии.